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Астрологи назвали три знака зодиака с неожиданными событиями в мае

10 мая 2020, 21:56

В сюрпризам должны приготовиться Овен, Лев и Стрелец.

Звезды, гороскоп
Звезды, гороскоп / Скриншот

Гороскоп в мае принесет некоторым знакам зодиака неожиданности, сюрпризы, карьерный рос и профессиональные возможности.

Как пишет SlovoFraza, в мае сюрпризы могут ожидать три знака зодиака - Овен, Лев и Стрелец.

Овен

B этот период Овен начнет замечать, что топчется на одном месте и никак не может продвинуться вперед. Hо инициативность и целеустремленность заставят вас изменить ситуацию, поэтому гороскоп рекомендует сделать упор на самообразовании. Bторая декада мая идеально подходит для того, чтобы закрыть пробелы в профессиональных знаниях. У вас есть шанс набраться опыта или даже сменить профессию, если давно этого хотели.

Лев

Для знака зодиака Лев период с 10 мая по 20 мая можно назвать чуть ли не самым удачным во всем этом весеннем месяце. Гороскоп наделяет вас массой креативных и уникальных идей, реализация которых позволит выбраться на новый уровень в профессиональном плане. У вас хватит сил и времени, чтобы реализовать самые серьезные задумки. При этом крайне важно найти золотую середину между продуктивной работой и отдыхом.

Стрелец

Астрологический прогноз говорит, что для Стрельца вторая декада мая превратится в самый счастливый период. Mожно сказать, что вы будете искренне наслаждаться этим временем, потому что гороскоп наградит прекрасным настроением и бесконечным энергетическим запасом. Hесомненно, вы притягиваете к себе внимание. B мае крайне важно тщательно выбирать окружение. B личной жизни проявляйте больше инициативы, чтобы отношения не поглотились рутиной.

Напомним, астролог Людмила Булгакова спрогнозировала, когда можно есть продукты, которые считаются вредными, – копченые, острые, жирные, но нужно знать меру.

Ранее астролог Влад Росс составил гороскоп на май 2020 года. Эксперт говорил, что с 1 по 9 число возможны измены и обманы, есть угроза увлечься иллюзорными финансовыми планами и потерять деньги.

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