Гороскоп всех знаков Зодиака на 22 августа: разрыв связей и покровительство планеты

Ряду знаков Зодиака нужно распрощаться с ненужными связями / УНИАН

Гороскоп на субботу, 22 августа, советует четырем знакам Зодиака – Стрелец, Телец, Близнецы и Рак – разорвать ненужные связи.

Козероги могут рассчитывать на покровительство планеты, а Девам-бюджетникам насулили повышение, говорится в прогнозе, который опубликовал SuperCook.ru.

В гороскопе также говорится, что судьбу Львов может изменить новое знакомство.

Какая суббота светит воздушным знакам Зодиака

Гороскоп на 22 августа 2020 года – Близнецы

Мужчинам-Близнецам не стоит спешить соглашаться на предложения, которые покажутся заманчивыми. Откажитесь от ненужных связей.

Гороскоп на 22 августа 2020 – Водолей

Стоит готовиться к наихудшему. Можно получить плохую новость. Отложите начало новых дел.

Гороскоп на завтра – Весы

Лучше отказаться от начала новых дел. Займитесь своим телом. Постарайтесь есть только свежие и качественные продукты.

Какая суббота светит земным знакам Зодиака

Гороскоп на 22 августа 2020 года – Дева

Не лучший день для того, чтобы куда-то вкладывать деньги. Найдите время для спокойного отдыха.

Гороскоп на 22 августа 2020 – Козерог

Подсказка друга может повлиять на вашу судьбу. Вам может помогать Меркурий, благодаря планете есть шанс достичь успехов в карьере.

Гороскоп на завтра – Телец

Разорвите связи, которые вам не нужны. Мужчинам-Тельцам могут предложить выгодное дело, но не стоит рассчитывать на быстрое получение дохода.

Какая суббота светит огненным знакам Зодиака

Гороскоп на 22 августа 2020 года – Стрелец

Откажитесь от связей, которые вам не нужны. Вы можете по-другому взглянуть на себя и своих партнеров.

Гороскоп на 22 августа 2020 – Овен

Возможно, день будет очень напряженным. Может стать меньше жизненных сил. Не стоит рассчитывать на помощь судьбы.

Гороскоп на завтра – Лев

Не стоит рассчитывать на помощь звезд. Лучше отказаться от активных действий в бизнесе. Новое знакомство может повлиять на судьбу. Руководство может отказать в помощи.

Какая суббота светит водным знакам Зодиака

Гороскоп на 22 августа 2020 года – Рыбы

Не идите на сделку с совестью. В противоречивой ситуации могут помочь разобраться чистые помыслы и доброжелательность. Посвятите вторую половину дня домашним делам и отдыху.

Гороскоп на 22 августа 2020 – Скорпион

Вам под силу победить в себе категоричность и несговорчивость. Ваше представление о себе может измениться.

Гороскоп на завтра – Рак

Вы можете победить в себе страх и сомнения. Откажитесь от общения с людьми, которые вам не нужны.