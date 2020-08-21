Гороскоп всех знаков Зодиака на 22 августа: разрыв связей и покровительство планеты

Новое знакомство может изменить судьбу одного знака Зодиака.
Гороскоп на субботу, 22 августа, советует четырем знакам Зодиака – Стрелец, Телец, Близнецы и Рак – разорвать ненужные связи.
Козероги могут рассчитывать на покровительство планеты, а Девам-бюджетникам насулили повышение, говорится в прогнозе, который опубликовал SuperCook.ru.
В гороскопе также говорится, что судьбу Львов может изменить новое знакомство.
Какая суббота светит воздушным знакам Зодиака
Гороскоп на 22 августа 2020 года – Близнецы
Мужчинам-Близнецам не стоит спешить соглашаться на предложения, которые покажутся заманчивыми. Откажитесь от ненужных связей.
Гороскоп на 22 августа 2020 – Водолей
Стоит готовиться к наихудшему. Можно получить плохую новость. Отложите начало новых дел.
Гороскоп на завтра – Весы
Лучше отказаться от начала новых дел. Займитесь своим телом. Постарайтесь есть только свежие и качественные продукты.
Какая суббота светит земным знакам Зодиака
Гороскоп на 22 августа 2020 года – Дева
Не лучший день для того, чтобы куда-то вкладывать деньги. Найдите время для спокойного отдыха.
Гороскоп на 22 августа 2020 – Козерог
Подсказка друга может повлиять на вашу судьбу. Вам может помогать Меркурий, благодаря планете есть шанс достичь успехов в карьере.
Гороскоп на завтра – Телец
Разорвите связи, которые вам не нужны. Мужчинам-Тельцам могут предложить выгодное дело, но не стоит рассчитывать на быстрое получение дохода.
Какая суббота светит огненным знакам Зодиака
Гороскоп на 22 августа 2020 года – Стрелец
Откажитесь от связей, которые вам не нужны. Вы можете по-другому взглянуть на себя и своих партнеров.
Гороскоп на 22 августа 2020 – Овен
Возможно, день будет очень напряженным. Может стать меньше жизненных сил. Не стоит рассчитывать на помощь судьбы.
Гороскоп на завтра – Лев
Не стоит рассчитывать на помощь звезд. Лучше отказаться от активных действий в бизнесе. Новое знакомство может повлиять на судьбу. Руководство может отказать в помощи.
Какая суббота светит водным знакам Зодиака
Гороскоп на 22 августа 2020 года – Рыбы
Не идите на сделку с совестью. В противоречивой ситуации могут помочь разобраться чистые помыслы и доброжелательность. Посвятите вторую половину дня домашним делам и отдыху.
Гороскоп на 22 августа 2020 – Скорпион
Вам под силу победить в себе категоричность и несговорчивость. Ваше представление о себе может измениться.
Гороскоп на завтра – Рак
Вы можете победить в себе страх и сомнения. Откажитесь от общения с людьми, которые вам не нужны.