Гороскоп всех знаков Зодиака на 28 августа: изумительный шанс и тяжелые потери

Весы в пятницу могут получить изумительный шанс / Reuters

В пятницу, 28 августа, – будет отмечаться большой церковный праздник Успение Пресвятой Богородицы 2020, Весам спрогнозирован изумительный шанс, а Рыбам – тяжелые судьбоносные потери.

В последний рабочий день недели Девы могут получить серьезную прибыль, говорится в гороскопе, который опубликовал SuperCook.ru.

По его данным, Козерогам нужно быть осторожными – есть большая угроза ограблений.

К чему готовиться в большой праздник воздушным знакам Зодиака

Гороскоп на 28 августа 2020 года – Водолей

Есть шанс справиться с происками врагов и противников. Стоит активничать в бизнесе – можно улучшить финансовое положение.

Гороскоп на 28 августа 2020 – Весы

Вы можете получить изумительный шанс для исправления ошибок, допущенных на любовном фронте. Не тратьте время на что-то неважное.

Гороскоп на завтра – Близнецы

Не принимайте важные решения, поскольку возможны неожиданные повороты событий. Избегайте темных мест.

К чему готовиться в большой праздник водным знакам Зодиака

Гороскоп на 28 августа 2020 года – Рыбы

Есть угроза тяжелых судьбоносных потерь. Из-за тяжелой болезни могут начаться необратимые процессы.

Гороскоп на 28 августа 2020 – Скорпион

Пока не стоит вкладывать деньги во что-либо. Вы можете получить интересные предложения.

Гороскоп на завтра – Рак

Чтобы добиться перспективных изменений на работе, деятельность должна быть планомерной.

К чему готовиться в большой праздник земным знакам Зодиака

Гороскоп на 28 августа 2020 года – Телец

Стоит отказаться от серьезных решений и занять выжидательную позицию. Есть угроза наговоров и сплетен. Не гуляйте вечером в одиночку.

Гороскоп на 28 августа 2020 – Дева

Вы можете воплотить в жизнь много выгодных проектов. Соглашайтесь на деловые предложения, которые сулят выгоду. Есть шанс получить серьезную прибыль.

Гороскоп на завтра – Козерог

Лучше отказаться от знакомств, есть большая угроза ограбления и агрессии. Материальное положение может ухудшиться.

К чему готовиться в большой праздник огненным знакам Зодиака

Гороскоп на 28 августа 2020 года – Стрелец

Есть угроза клеветы и сплетен. Не гуляйте вечером без компании. Возможны неожиданные повороты событий.

Гороскоп на 28 августа 2020 – Лев

Можно найти новый источник дохода или получить повышение. Не дайте эмоциям вами руководить.

Гороскоп на завтра – Овен

Отложите поездки и не гуляйте без компании вечером. Можно найти новый источник заработка.