Гороскоп всех знаков Зодиака на 28 августа: изумительный шанс и тяжелые потери

Девам светит серьезная прибыль, а еще одному знаку Зодиака грозит ограбление.
В пятницу, 28 августа, – будет отмечаться большой церковный праздник Успение Пресвятой Богородицы 2020, Весам спрогнозирован изумительный шанс, а Рыбам – тяжелые судьбоносные потери.
В последний рабочий день недели Девы могут получить серьезную прибыль, говорится в гороскопе, который опубликовал SuperCook.ru.
По его данным, Козерогам нужно быть осторожными – есть большая угроза ограблений.
К чему готовиться в большой праздник воздушным знакам Зодиака
Гороскоп на 28 августа 2020 года – Водолей
Есть шанс справиться с происками врагов и противников. Стоит активничать в бизнесе – можно улучшить финансовое положение.
Гороскоп на 28 августа 2020 – Весы
Вы можете получить изумительный шанс для исправления ошибок, допущенных на любовном фронте. Не тратьте время на что-то неважное.
Гороскоп на завтра – Близнецы
Не принимайте важные решения, поскольку возможны неожиданные повороты событий. Избегайте темных мест.
К чему готовиться в большой праздник водным знакам Зодиака
Гороскоп на 28 августа 2020 года – Рыбы
Есть угроза тяжелых судьбоносных потерь. Из-за тяжелой болезни могут начаться необратимые процессы.
Гороскоп на 28 августа 2020 – Скорпион
Пока не стоит вкладывать деньги во что-либо. Вы можете получить интересные предложения.
Гороскоп на завтра – Рак
Чтобы добиться перспективных изменений на работе, деятельность должна быть планомерной.
К чему готовиться в большой праздник земным знакам Зодиака
Гороскоп на 28 августа 2020 года – Телец
Стоит отказаться от серьезных решений и занять выжидательную позицию. Есть угроза наговоров и сплетен. Не гуляйте вечером в одиночку.
Гороскоп на 28 августа 2020 – Дева
Вы можете воплотить в жизнь много выгодных проектов. Соглашайтесь на деловые предложения, которые сулят выгоду. Есть шанс получить серьезную прибыль.
Гороскоп на завтра – Козерог
Лучше отказаться от знакомств, есть большая угроза ограбления и агрессии. Материальное положение может ухудшиться.
К чему готовиться в большой праздник огненным знакам Зодиака
Гороскоп на 28 августа 2020 года – Стрелец
Есть угроза клеветы и сплетен. Не гуляйте вечером без компании. Возможны неожиданные повороты событий.
Гороскоп на 28 августа 2020 – Лев
Можно найти новый источник дохода или получить повышение. Не дайте эмоциям вами руководить.
Гороскоп на завтра – Овен
Отложите поездки и не гуляйте без компании вечером. Можно найти новый источник заработка.