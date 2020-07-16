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Астролог назвала отличительные черты мужчины-"Солнца"

"Солнечные" мужчины – гармоничные личности, отметила эксперт.

16 июля 2020, 05:32
Астролог поделилась, что мужчина-Солнце упивается своей неотразимостью – Лев гороскоп
Мужчина-"Солнце" упивается своей неотразимостью, поделилась астролог / Reuters

Астролог Василиса Володина сообщила, что есть тип мужчина-"Солнце", эти мужчины находятся в согласии исключительно с собой, увлечены только своими порывами и желаниями, самоуверенны и упиваются своей неотразимостью.

"Солнечный" типаж определяется по сумме факторов и по поведению и, но некоторые такие мужчины родились под знаком Зодиака Лев, сообщила эксперт на своей странице в Instagram.

Володина добавила, что мужчина-"Солнце" – гармоничные личности.

"…Часто… внешне приятен и даже смазлив, талантлив, приманивает массу поклонниц, падок на самую грубую лесть и глух к чаяниям близких...", – добавила астролог.

Ранее астрологи сообщали, что мужчины-Львы являются настоящими семьянинами, ценят в браке искренность и честность. Эксперты добавили, что для мужчин, рожденных под этим знаком Зодиака, семья – мотиватор для счастливой и успешной жизни.

Василиса Володина Гороскоп 2020 гороскоп Лев
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