Астролог назвала отличительные черты мужчины-"Солнца"

Мужчина-"Солнце" упивается своей неотразимостью, поделилась астролог / Reuters

Астролог Василиса Володина сообщила, что есть тип мужчина-"Солнце", эти мужчины находятся в согласии исключительно с собой, увлечены только своими порывами и желаниями, самоуверенны и упиваются своей неотразимостью.

"Солнечный" типаж определяется по сумме факторов и по поведению и, но некоторые такие мужчины родились под знаком Зодиака Лев, сообщила эксперт на своей странице в Instagram.

Володина добавила, что мужчина-"Солнце" – гармоничные личности.

"…Часто… внешне приятен и даже смазлив, талантлив, приманивает массу поклонниц, падок на самую грубую лесть и глух к чаяниям близких...", – добавила астролог.

Ранее астрологи сообщали, что мужчины-Львы являются настоящими семьянинами, ценят в браке искренность и честность. Эксперты добавили, что для мужчин, рожденных под этим знаком Зодиака, семья – мотиватор для счастливой и успешной жизни.