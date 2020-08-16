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"Когда Лукашенко уйдет": астролог спрогнозировал, что произойдет в Беларуси

16 августа 2020, 04:27

Выборы в Беларуси впервые состояться честно, сказал эксперт.

Астролог поделился, что после Лукашенко Беларусь возглавит Тихановская – Лукашенко гороскоп
После Александра Лукашенко Беларусь возглавит Светлана Тихановская, поделился астролог / Reuters

Астролог Влад Росс спрогнозировал, что в Беларуси после ухода от власти президента Александра Лукашенко белорусским лидером будет провозглашена оппозиционный кандидат в президенты Светлана Тихановская.

После того, как Тихановская станет президентом Беларуси, она объявит досрочные президентские выборы, рассказал эксперт Главреду.

По словам собеседника, в государстве выборы впервые пройдут прозрачно и честно.

"…Тихановская, которая была вынуждена бежать в Литву, вскоре вернется в Беларусь и будет провозглашена президентом. После этого Тихановская выполнит свое обещание – объявит досрочные президентские выборы…", – сказал астролог.

Ранее Влад Росс говорил, что 16 августа Александру Лукашенко грозит судьбоносное предательство. Астролог прогнозировал, что президент Беларуси может потерять власть через несколько недель.

Гороскоп 2020 Влад Росс Александр Лукашенко Светлана Тихановская
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