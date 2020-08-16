"Когда Лукашенко уйдет": астролог спрогнозировал, что произойдет в Беларуси

После Александра Лукашенко Беларусь возглавит Светлана Тихановская, поделился астролог / Reuters

Астролог Влад Росс спрогнозировал, что в Беларуси после ухода от власти президента Александра Лукашенко белорусским лидером будет провозглашена оппозиционный кандидат в президенты Светлана Тихановская.

После того, как Тихановская станет президентом Беларуси, она объявит досрочные президентские выборы, рассказал эксперт Главреду.

По словам собеседника, в государстве выборы впервые пройдут прозрачно и честно.

"…Тихановская, которая была вынуждена бежать в Литву, вскоре вернется в Беларусь и будет провозглашена президентом. После этого Тихановская выполнит свое обещание – объявит досрочные президентские выборы…", – сказал астролог.

Ранее Влад Росс говорил, что 16 августа Александру Лукашенко грозит судьбоносное предательство. Астролог прогнозировал, что президент Беларуси может потерять власть через несколько недель.