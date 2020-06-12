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Луна без курса в июне 2020: что нельзя делать, и чему посвятить время

12 июня 2020, 13:43

Скоро ожидается два периода Луны без курса, предупредила нумеролог.

Эксперт сообщила, что в период Луна без курса человеку лучше браться за то, что касается его лично – Луна без курса Киев 2020
В период Луна без курса человеку лучше браться за то, что касается его лично, посоветовала эксперт / УНИАН

В субботу, 13 июня, с 15:44 по Киеву до 00:01 и во вторник, 16 числа, с 03:49 до 12:34 наступит период, который называется Луна без курса (спутник Земли еще не перешел из одного знака Зодиака в другой).

В этот период нельзя заниматься некоторыми делами, в это время человек предоставлен сам себе и должен браться за то, что касается лично его, поделилась в Facebook нумеролог Людмила Савина.

Эксперт добавила, что Луну без курса стоит использовать для того, чтобы увидеть силу теневых сторон личности, комплексов, а также инерции негативных привычек.

Луна без курса 2020 – что нельзя делать:

  • Совершать крупные покупки, покупать дорогостоящие вещи – через время могут проявиться неполадки и изъяны, а деньги вернуть уже будет невозможно;
  • Проводить финансовые операции, давать в долг крупные суммы;
  • Не стоит идти на крупномасштабные перемены в своем доме и в семье;
  • Не стоит начинать поездки и путешествия за рубеж, отправляться в ответственные командировки;
  • Лучше не начинать новые дела;
  • Не стоит наказывать детей, из-за этого возможно психологическое отчуждение, которое может дать о себе знать через месяцы или годы;

Луна без курса в июне 2020 – чему посвятить время:

  • Завершить старые дела;
  • Избавиться от того, мешает движению вперед, прогрессу в самых важных для вас областях жизни.

Напомним, с 18 июня начинается период, который называется ретроградный Меркурий. Меркурий будет ретроградным до 12 июля. Период ретроградного Меркурия немного накладывается на период ретроградной Венеры.

Астролог Влад Росс предупредил, какой негатив несут ретроградные планеты, сказал, за какие дела не стоит браться, а чем можно заняться.

Луна без курса Людмила Савина Луна
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