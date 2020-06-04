Любовный гороскоп на июнь 2020: кто встретит свою судьбу

В июне Тельцы могут встретить свою судьбу, сообщил астролог / Reuters

Астролог и экстрасенс Хаял Алекперов спрогнозировал, что в июне Тельцы могут встретить свою любовь.

Главное для Тельцов – не проглядеть свою судьбу, рассказал эксперт Фактам.

Алекперов добавил, что возле одиноких Козерогов может оказаться идеал, который они давно искали, поэтому стоит как можно внимательнее осмотреться вокруг.

"В первый месяц лета одинокие Козероги могут кардинально изменить свою личную жизнь…", – отметил собеседник.

Экстрасенс добавил, что Весы могут перейти на новый уровень отношений со своей половинкой, поэтому нужно проявить максимальную открытость во время общения.

"Сейчас вы как никогда близки к полному взаимопониманию…", – подчеркнул астролог.

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