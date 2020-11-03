Нельзя тянуть: астролог назвал оптимальную дату для второго тура выборов

Астролог объяснил, почему второй тур голосования в Украине нельзя откладывать до декабря / УНИАН

Второй тур местных выборах в Украине следует провести 22 ноября, поскольку это наиболее благоприятная, с астрологической точки зрения, дата.

Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

"Во-первых, будет растущая Луна. А, во-вторых, именно в этот день Солнце будет в соединении с Белой Луной, что будет способствовать более честному подсчет голосов и меньшему количеству фальсификаций", – пояснил Росс.

По мнению астролога, не стоит откладывать второй тур до декабря, поскольку из-за стремительно ухудшающейся эпидемической ситуации он может вообще не состояться.

Читайте такжеСюрпризы второго тура: какие города могут удивить результатом выборов"В декабре в Украине будут переполнены больницы – Covid-19 чрезвычайно разбушуется. В таких условиях второй тур может не состояться вообще", – предостерег Влад Росс.

Потому астролог настоятельно рекомендует проводить финальное голосование как можно скорее и не затягивать процесс.

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