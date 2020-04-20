Новолуние в апреле: что можно и нужно делать

В апрельское новолуние нужно загадывать самые важные желания, поделился астролог / УНИАН

Астролог Влад Росс сообщил, что новолуние в апреле в Украине будет в четверг, 23 числа, в 5:26 утра, в этот день необходимо загадывать важнейшие желания.

В четверг можно начинать новый проект и обдумывать планы, рассказал эксперт Главреду.

По словам собеседника с 19 по 22 апреля между Сатурном и Солнцем образуется жесткий квадрат, поэтому возможны катастрофы, стрессовые ситуации, сложности.

Эксперт посоветовал в этот период отказаться от встреч и не начинать новые дела.

"В новолуние 23 апреля нужно загадывать самые важные желания и обдумывать планы. Кроме того, в эти дни можно начать новое дело или дать старт новому проекту…", – спрогнозировал он.

Ранее Влад Росс поделился гороскопом на апрель 2020 года для всех знаков Зодиака. Астролог сообщил, что удача светит Весам, Скорпионам, Близнецам и Козерогам, а с неудачами могут столкнуться Водолеи, Львы, Тельцы и Стрельцы.