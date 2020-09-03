"Полнейший фарт": кому светит встреча с кармическим партнером

Водолеям спрогнозирована встреча с кармическим партнером / Reuters

В сентябре 2020 года одному знаку Зодиака – Водолей – светит встреча с кармическим партнером, любовью всей своей жизни и вступление в брак.

У Водолеев будут отлично складываться и развиваться отношения с любимыми людьми, в сфере отношений их ждет полнейший фарт, рассказал астролог Влад Росс Главреду.

Эксперт добавил, что в первой половине сентября Водолеям грозят несчастные случаи и аварии, они могут получить переломы.

"…есть риск поссориться с родственниками и соседями, причем с последними – даже подраться до крови. Водолею следует быть внимательным в учебе и работе, не лезть на рожон – иначе есть риск разругаться с руководством или высокопоставленными особами", – сказал Росс.Читайте такжеГороскоп всех знаков Зодиака на 4 сентября: кому грозит тяжелая зависимость

Ранее Влад Росс говорил, что до 6 сентября романтические отношения под большим вопросом, а потом прогнозируется расцвет романтики. Астролог прогнозировал, что в сентябре возможна большая любовь.