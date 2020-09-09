Ретроградный Марс 2020 – даты, запреты и советы

В период, когда Марс будет ретроградным, возможны интриги недоброжелателей, предупредила эксперт.
Викканская жрица Елена Кузьмич сообщила, что ретроградный Марс 2020 будет с пятницы, 11 сентября, до ноября, дала советы и назвала запреты.
В период ретроградного Марса есть угроза интриг недоброжелателей и скандалов, травм, возможна повышенная тревожность, могут активизироваться комплексы и страхи, говорится в статье жрицы на tsn.ua.
По ее словам, в период ретроградности планеты может появиться желание сесть и сложить руки, могут появиться бывшие.
Ретроградный Марс в 2020 году – чем нельзя заниматься:
- Покупать технику
- Планировать новый проект;
- Ждать, что количество энергии увеличится.
Марс ретроградный 2020 – чем можно заниматься:
Менять поведение;
Менять подход к работе;
Переосмысливать свои действия;
Автор: Екатерина Присяжнюк