Ретроградный Марс 2020 – даты, запреты и советы

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Викканская жрица Елена Кузьмич сообщила, что ретроградный Марс 2020 будет с пятницы, 11 сентября, до ноября, дала советы и назвала запреты.

В период ретроградного Марса есть угроза интриг недоброжелателей и скандалов, травм, возможна повышенная тревожность, могут активизироваться комплексы и страхи, говорится в статье жрицы на tsn.ua.

По ее словам, в период ретроградности планеты может появиться желание сесть и сложить руки, могут появиться бывшие.

Ретроградный Марс в 2020 году – чем нельзя заниматься:

Покупать технику

Планировать новый проект;

Ждать, что количество энергии увеличится.

Марс ретроградный 2020 – чем можно заниматься:

Менять поведение;

Менять подход к работе;

Переосмысливать свои действия;