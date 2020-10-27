Ревность, скупость и разбросанные носки: чем каждый знак раздражает в быту

По словам астролога, Весы в быту раздражают других людей нерешительностью, Козероги – скупостью, Стрельцы – чрезмерной активностью, Раки – ревностью

Живя под одной крышей с представителем того или иного знака Зодиака, стоит изначально понимать, к чему готовиться – какие "тараканы" дадут о себе знать. Ведь, возможно, в будущем это поможет избежать ссор и конфликтов, сделать отношения прочнее.

Кроме того, понимая, чем чаще всего грешат представители того знака, под которым родились и вы, будет проще укротить свой нрав и избежать ошибок.

Астролог Влад Росс рассказал Главреду, чем каждый из знаков Зодиака может раздражать других людей в быту.

Овен

Овен часто раздражает спешкой. Ему не помешало бы помнить о том, что спешка нужна только при ловле блох. Овен слишком нетерпелив, слишком торопится, а из-за этого может встрять в неприятную ситуацию и обжечься. Импульсивность Овна также может прийтись не по душе многим. К тому же, Овен – это отпетый эгоист. Он грешит бестактностью и неспособностью уважать чужое пространство и время. В своей прямоте Овен может очень напрягать.

Телец

Читайте также"Денежные победы": назван счастливчик 2021 года по знаку ЗодиакаТелец в быту могут раздражать заторможенностью и чрезмерной консервативностью. Хотя, с другой стороны, на Тельца всегда можно опереться. Многим не понравится толстокожесть Тельца, его жадность и замедленность реакции. Также далеко не всем понравится то, как ведет себя Телец в вопросах, связанных с деньгами, в частности, он всегда будет иметь заначку от своего близкого человека.

Близнецы

Близнецы – большие сплетники и этим много кого могут нервировать. Также в быту многим не понравится их мелочность, а также привычка разбрасывать вещи, например, носки, по квартире. Не порадуют Близнецы и своим двуличием: в глаза они будут говорить одно, а за глаза – совершенно другое. Также Близнецы чрезмерно нервничают по поводу и без или испытывают мандраж. Они – любители "желтухи", любят смаковать сплетни или какую-то негативную информацию из Сети, чем также не особо привлекают.

Рак

Рак в отношениях больше всего выводит свою вторую половинку своей ревностью. Также ревность часто присутствует в отношениях родителей и детей. Например, матери-Раки особо ревнуют своих детей к другим людям, воспринимают детей как собственность. Также нередко и сыновья ревнуют своих мам. Из-за ревности нередко складываются сложные семейные ситуации. Также Рак склонен к интригам, предпочитает не говорить в лоб то, что думает. Кроме того, Рак – большой "плюшкин": он не способен избавиться от старых вещей, в итоге обрастает хламом. И, если бок о бок с Раком живут, к примеру, Водолеи или Близнецы, они этого нагромождения вещей не потерпят, поскольку любят обновлять окружающее пространство. При этом Рак еще и очень обидчив, что также часто усложняет совместную с ним жизнь.

Лев

Главный недостаток Льва, который раздражает близких людей – самовлюбленность и эгоизм. Лев считает, что все члены семьи должны вращаться вокруг него, считает себя главным, самым лучшим и самым добрым. Напрасно надеяться на демократию в семье со Львом. К слову, дети-Львы часто оказываются маленькими тиранами, поэтому их нужно воспитывать в строгости. Лев часто раздражает других своим "комплексом Наполеона", потому нужно быть осторожным с ним, дабы не обидеть. Лев очень любит, чтобы его хвалили, льстили ему.

Дева

Читайте такжеАстролог назвал отпетого эгоиста среди знаков ЗодиакаДева многих раздражают своей мелочностью. Она стремится разложить все четко, по полочкам, считать каждую копейку. Не дай бог вы задолжаете Деве 10-20 копеек! Она это запомнит. Кроме того, Дева – большой критикан, причем распекает других даже из-за пустяков. Она критикует всех и вся. Также Дева часто завидует другим "черной завистью", если другие люди преуспели хотя бы немного больше, чем она.

Весы

Самая большая беда Весов – их нерешительность. Если в семье мужчина – Весы, то его жену всегда будет раздражать его нерешительность, поскольку даже выбор одного из двух одеял в супермаркете станет большой проблемой для Весов. Это очень неудобно в быту. Ведь, размышляя о том, что приготовить на ужин – суп или борщ, Весы могут зависнуть, стоя на кухне в раздумьях, а, в итоге, так ничего и не приготовят. У Весов часты перепады настроения и многое зависит от их воодушевления. Так, Весы могут просидеть неделю, ничего не делая, а потом за один день стараться успеть то, что можно было делать на протяжении нескольких дней.

Скорпион

Скорпион в быту однозначно будет раздражать других своей всепронизывающей ядовитостью. Он может очень жестоко критиковать, обидеть словом до смерти. Плюс Скорпион очень мстителен, потому даже через годы не упустит возможность отомстить обидчику. Также Скорпион тяжело возвращает долги, потому следует понимать, что, одалживая деньги Скорпиону, вы их очень долго не увидите.

Стрелец

Читайте такжеАстролог назвал обжор №1 по знаку ЗодиакаСтрелец может раздражать окружающих своим чрезмерным оптимизмом и активностью. У Стрельца всегда бурная деятельность, причем даже на пустом месте. Нередко Стрелец, пролежав в весь день на диване, может сказать: "Ох, какие великие дела я совершила (или совершил) за сегодня!". Кроме того, Стрелец всегда стремится навязать свое мнение, лезет с советом даже тогда, когда его об этом не просят. Он любит поучать. Стрелец – это босс в квартире, который требует, чтобы его все слушались. Естественно, все это будет напрягать домочадцев.

Козерог

Козерог раздражает скупостью. На накопление денег и ресурсов он тратит очень много сил, всегда выжидает скидки и акции, жмотничает из-за каждой копейки. Зато потом Козерог может внезапно раскошелиться на дорогую машину или первоклассный iPhone – на это денег ему не жалко. То есть у Козерога в этом смысле нет баланса, золотой середины. Кроме того, Козероги – это, как правило, очень холодные эгоистичные люди, которые на бытовом уровне особо не проявляют эмоций, отчего сложно понять, чего они хотят, что думают.

Водолей

Для Водолея в бытовом плане самое сложное – снизойти до того, чтобы убраться в квартире. Уборка раз в месяц или полгода – это типичное явление для Водолея. Водолею часто тяжело себя дисциплинировать, потому так важно детей-Водолеев приучать к графику и требовать от них выполнить обещанное. Также многих раздражает то, что Водолей нередко отдается чему-то полностью, без остатка, а в результате расходует свои силы впустую. Хотя, надо признать, впоследствии своими стараниями он может перевернуть ситуацию... Кроме того, Водолей не любит выяснять отношения и стремится к тому, что вокруг него всегда была теплая дружественная атмосфера.

Рыбы

Имея среди близких людей Рыб, нужно быть готовым к тому, что что представители этого знака могут оказаться предателем. Рыбы могут предать в самый последний момент. Рыбам также часто сложно довести начатое до конца, они всегда плывут по течению. Зато с Рыбами практически всегда можно найти эмоциональный комфорт. Правда, если Рыбы чувствуют комфорт, они могут расслабиться и спать днями и ночами. Так что в бытовом плане Рыбы часто оказываются большими сонями, а другим это бывает сложно перенести.

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