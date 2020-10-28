Второе октябрьское полнолуние 2020: точное время и главные лузеры дня

Стало известно, когда в октябре Луна снова станет полной, и кому грозят неприятности / Reuters

В субботу, 31 октября и в 15-16 лунный день, будет второе полнолуние за месяц – такое явление называют голубой Луной.

Луна станет полной в 16:49 по Киеву, пишет goroskop.org.

В полнолуние 2020 астрологи традиционно советуют воздерживаться от перемен и важных шагов, держать под контролем эмоции и избегать рисков.

В гороскопе на 31 октября, который опубликовал supercook.ru, говорится, что главными лузерами дня будут три знака Зодиака – Козерог, Рыбы и Овен.

Для Козерогов день может оказаться критическим. Есть очень мало шансов на то, что в этот день будут решены какие-то проблемы. Ожидаются конфликты с теми, кто рядом. Авторитет может упасть из-за легкомыслия, рассеянности и поверхностности суждений.

Рыбам ничего не будет даваться легко. Из-за неожиданной новости могут измениться планы и жизнь. Возможны потери и травмы. Есть угроза аварий, если есть возможность, лучше сидеть дома. Перепроверяйте даже мелочи.

Читайте такжеГороскоп на 28 октября для всех: карьерный крах и выгодные покупкиОвнам противопоказан риск, случайные знакомства и несдержанность. Из-за неожиданной новости, возможно, придется пересмотреть планы. Есть угроза разочарований в любви.

Напомним, первое полнолуние в октябре 2020 было 2 числа в 0:05. Астролог Влад Росс говорил, что из-за полнолуния людям грозили весьма сложные ситуации.