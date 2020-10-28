Второе октябрьское полнолуние 2020: точное время и главные лузеры дня

В конце октября будет голубая Луна, и некоторым знакам Зодиака сулят неприятности.
В субботу, 31 октября и в 15-16 лунный день, будет второе полнолуние за месяц – такое явление называют голубой Луной.
Луна станет полной в 16:49 по Киеву, пишет goroskop.org.
В полнолуние 2020 астрологи традиционно советуют воздерживаться от перемен и важных шагов, держать под контролем эмоции и избегать рисков.
В гороскопе на 31 октября, который опубликовал supercook.ru, говорится, что главными лузерами дня будут три знака Зодиака – Козерог, Рыбы и Овен.
Для Козерогов день может оказаться критическим. Есть очень мало шансов на то, что в этот день будут решены какие-то проблемы. Ожидаются конфликты с теми, кто рядом. Авторитет может упасть из-за легкомыслия, рассеянности и поверхностности суждений.
Рыбам ничего не будет даваться легко. Из-за неожиданной новости могут измениться планы и жизнь. Возможны потери и травмы. Есть угроза аварий, если есть возможность, лучше сидеть дома. Перепроверяйте даже мелочи.
Читайте такжеГороскоп на 28 октября для всех: карьерный крах и выгодные покупкиОвнам противопоказан риск, случайные знакомства и несдержанность. Из-за неожиданной новости, возможно, придется пересмотреть планы. Есть угроза разочарований в любви.
Напомним, первое полнолуние в октябре 2020 было 2 числа в 0:05. Астролог Влад Росс говорил, что из-за полнолуния людям грозили весьма сложные ситуации.
Полнолуние
Полнолунием называется фаза Луны, при которой спутник Земли выглядит, как полностью освещенный круг, пишет Википедия. В астрономии момент, когда наступает полнолуние, рассчитывается с высокой точностью, а в быту полнолунием обычно называют период – несколько суток, на протяжении которых Луна кажется полной.