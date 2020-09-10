"Высокий пост, хороший доход": назван залог успеха одного знака Зодиака

Одному знаку Зодиака светит удача в денежных делах.
Астрологи спрогнозировали, что знаку Зодиака Дева в ближайшие несколько недель деньги сами будут плыть в руки.
Девам спрогнозирована финансовая удача, пишет slovofraza.com.
По данным экспертов, представители этого знака Зодиака получат высокий пост и хороший доход, если не будут лениться.
"Осень пройдет для вас очень успешно, главное – не ленитесь. Тогда вы сможете получить и высокую должность, и хороший доход", – говорится в материале.
- Напомним, астролог Влад Росс составил гороскоп на сентябрь 2020 года для всех знаков Зодиака.
- В прогнозе говорится, что Девы в первой половине месяца могут хорошо закрепиться на новом посту. Девам также спрогнозировано продвижение к хорошим денежным перспективам.
Автор: Екатерина Присяжнюк