УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Гороскоп

"Высокий пост, хороший доход": назван залог успеха одного знака Зодиака

10 сентября 2020, 15:37

Одному знаку Зодиака светит удача в денежных делах.

Астрологи поделились, что Девы могут заполучить высокую должность – Гороскоп на сентябрь 2020
Девы могут заполучить высокую должность, если не будут лениться, поделились астрологи / УНИАН

Астрологи спрогнозировали, что знаку Зодиака Дева в ближайшие несколько недель деньги сами будут плыть в руки.

Девам спрогнозирована финансовая удача, пишет slovofraza.com.

По данным экспертов, представители этого знака Зодиака получат высокий пост и хороший доход, если не будут лениться.

"Осень пройдет для вас очень успешно, главное – не ленитесь. Тогда вы сможете получить и высокую должность, и хороший доход", – говорится в материале.

  • Напомним, астролог Влад Росс составил гороскоп на сентябрь 2020 года для всех знаков Зодиака.
  • В прогнозе говорится, что Девы в первой половине месяца могут хорошо закрепиться на новом посту. Девам также спрогнозировано продвижение к хорошим денежным перспективам.
гороскоп на сентябрь 2020
Сейчас вы просматриваете новость «"Высокий пост, хороший доход": назван залог успеха одного знака Зодиака». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

16:21
Боевики "ДНР" обстреляли намеченные для инспекции позиции ВСУ под Шумами
16:14
Не ЗОЖ: определены 5 факторов "конского" здоровья Видео
16:01
В Украине кардинально изменится климат: эколог рассказала, почему
15:54
Срыв инспекции на Донбассе: Кравчук рассказал о хитрой уловке РФ Видео
15:46
Михаила Ефремова в колонии вылечат от алкоголизма
15:37
"Высокий пост, хороший доход": назван залог успеха одного знака Зодиака
15:31
Здоровое сердце: названы лучшие упражнения Видео
15:25
У Зеленского сделали жесткое заявление в адрес России и ОРДЛО из-за Донбасса Видео
15:06
Богдана вызвали в ГБР из-за заявлений о договоренностях с Россией
15:05
"Партия клоунов и юмористов": дуэт Кролики собрался в мэры Киева Видео
15:04
Наглое требование боевиков: в Минобороны назвали причину срыва инспекции позиций ВСУ Видео
14:51
Лидерами девелоперского рынка Одессы будут кампании, создающие инфраструктуру - Невзоров
14:40
Ведущей реалити пришлось учиться махать мачете на экзотической работе
14:35
Украинцам грозят новые штрафы: за что нардепы предложили наказывать
14:26
Карантин в школах: в Минобразовании припугнули тюрьмой директоров
14:23
Россия поглотит Беларусь и режим Лукашенко деньгами из карманов россиян Видео
14:20
У боевиков "разыгрался аппетит": Кравчук объяснил отмену инспекции ВСУ Видео
13:58
Генерал назвал вероятное время удара РФ по Украине и назвал направления Видео
13:45
Ксения Мишина раскрыла прием, который поможет сделать себя счастливой
13:26
Белорусский оппозиционер назвал две "подпорки" Лукашенко Видео
13:24
Фантомные патрули: что это и как они будут штрафовать водителей
13:21
Инспекция позиций ВСУ не состоится: источник в ОП раскрыл детали Видео
13:01
Лукашенко поставил перед силовиками задачу навести порядок в Беларуси и назвал сроки Видео
12:55
"Врачи прогнозов не дают": появилась тревожная информация о состоянии избитого Балуха Видео
12:51
Пашаев мог отомстить Ефремову за погибших родственников
12:39
Паническая атака: как справиться с опасным состоянием Видео
12:31
Чудо Женщину и Дюну переносят из-за закрытых кинотеатров
12:18
У главнокомандующего ВСУ коронавирус и пневмония – активист
12:09
"Ликвидировать генерала РФ": в Сети бурно отреагировали на инспекцию ВСУ на Донбассе Видео
12:00
Лукашенко прямо заявил, что власть не отдаст
11:58
Запад официально признал в Навальном замену Путину мнение Видео
11:50
"Я уже не тот": Саакашвили рассказал, будет ли ссорить Грузию с Россией Видео
11:37
Михаил Ефремов лишился статуса предпринимателя
11:32
"Вывезут по частям": Колесникова рассказала, как ее выдворяли в Украину Видео
11:23
"Апокалиптический сценарий": Степанов рассказал, вернется ли Украина к жесткому карантину Видео
11:10
За год работы Абромавичуса в "Укроборонпроме" экспорт вооружений упал в три раза - СМИ
10:53
Болит спина: врачи рассказали, когда она может стать симптомом опасной болезни Видео
10:53
Навальный пришел в сознание: первые подробности
10:45
Мулан 2020 - рецензия на новый фильм Disney Видео
10:33
Арахамия рассказал, будут ли отставки в Кабмине Шмыгаля Видео
10:18
"Смерти нет": разработчик Новичка оценил состояние Навального Видео
10:15
Демонтаж танкера Делфи в Одессе: Труханов поблагодарил специалистов актуально
10:11
Резников рассказал о судьбе жителей Донбасса с российскими паспортами Видео
10:02
Если белорусы провалят революцию, им на горло наступит путинский сапог мнение
09:52
"Белорусы не хотят российской "демократии": Зеленский оценил бунт против Лукашенко Видео
09:32
В Слуге народа прокомментировали инспекцию боевиков и ОБСЕ на Донбассе
09:21
Коронавирус в Киеве 10 сентября: Covid-19 за сутки нашли еще у почти 300 жителей Видео
08:59
Парубий похвастался разгромом украинцами "вечно жадных московитов"
08:53
Коронавирус в Украине перешагнул отметку в 145 тысяч зараженных Видео
08:39
Экс-глава ОП Богдан заявил, что выехал из Украины Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять