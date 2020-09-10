"Высокий пост, хороший доход": назван залог успеха одного знака Зодиака

Девы могут заполучить высокую должность, если не будут лениться, поделились астрологи / УНИАН

Астрологи спрогнозировали, что знаку Зодиака Дева в ближайшие несколько недель деньги сами будут плыть в руки.

Девам спрогнозирована финансовая удача, пишет slovofraza.com.

По данным экспертов, представители этого знака Зодиака получат высокий пост и хороший доход, если не будут лениться.

"Осень пройдет для вас очень успешно, главное – не ленитесь. Тогда вы сможете получить и высокую должность, и хороший доход", – говорится в материале.