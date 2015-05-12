Известный певец объяснил, чего украинским исполнителям не хватает для мировой славы

Заслуженный артист Украины, экс-участник дуэта "Свитязь" Анатолий Говорадло заявил, что украинские исполнители имеют все для того, чтобы завоевывать мировую славу, но им не хватает теле- и радиоэфиров.

Об этом он сообщил в ходе чата на "Главреде", отвечая на соответствующий вопрос.

"Мы строим Украину, а когда включаем телевизор, так впечатление, мы снова продолжаем жить в российском медиапространстве", — отметил собеседник издания.

В то же время экс-участник дуэта "Свитязя" выразил мнение, что "практически ничего не изменилось для украинских артистов".

"Как ранее практически невозможно было продвинуть украинский продукт, так невозможно это сделать и сегодня. Мы не умеем делать качественные компьютеры, но то, что мы умеем хорошо петь, думаю, ни у кого не вызывает сомнений", — добавил Говорадло.

"Тем более, что по количеству народных песен мы впереди планеты всей. А это ответ на поставленный вопрос. Ну, и еще немного денег...", — сказал заслуженный артист украинского государства.

Напомним, ранее народный артист Украины, певец и композитор Иво Бобул заявил, что властям нужно было отправлять на Донбасс и в Крым "культурный десант", который объяснил бы своими творческими проектами, что наша страна единая.