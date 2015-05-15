Умер король блюза Би Би Кинг

На 89 году жизни в Лас-Вегасе умер король блюза, певец и гитарист Би Би Кинг.

Как сообщил адвокат, он умер у себя дома во сне, пишет ВВС.

До недавнего времени певец давал минимум по 100 концертов в год. Самыми известными хитами Би Би Кинга являются Lucille, Sweet Black Angel и Rock Me Baby.

Как стало известно, Би Би Кинг страдал от диабета второго типа в течение 20 лет, и в прошлом году вынужден был прекратить концертную деятельность по состоянию здоровья.



Би Би Кинг (настоящее имя Райли Би Кинг) — американский блюзовый гитарист, певец, автор песен, обладатель нескольких премий Грэмми, которого поклонники именуют королем блюза.

По результатам проведенного в 2011 году журналом Rolling Stone опроса Би Би Кинг находится на 6 месте в списке 100 лучших гитаристов всех времен.

Напомним, ранее сообщалось, что во Флориде умер автор песен Элвиса Пресли и Фрэнка Синатры американский автор песен Сид Теппер.

видео: youtube.com