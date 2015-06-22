Харчишин, Бронюк и Кувалдин сделали кавер-версию "Листа до президентів" Кузьмы "Скрябина"

Украинские артисты Валерий Харчишин, Сергей Кузин, Виктор Бронюк, Соня Сотник, Мирослав Кувалдин и Юрий Тыра записали видео "Лист до президентів", которую написал Андрей Кузьма "Скрябин" незадолго до смерти.

Над видео работали Дмитрий Галанжа, Марина Статкевич, Сергей Пишун и Екатерина Птичка.

Композиция в исполнении музыкантов зазвучала по-новому.

Как отмечает Gazeta.ua, песни погибшего в ДТП Андрея Кузьменко не теряют своей актуальности. Украинские музыканты создают новые версии его композиции.

Напомним, недавно Кузьма "Скрябин", Андрей Кузьменко "собрал" на одной сцене лучших украинских музыкантов. Концерт-реквием прошел в столичном Дворце спорта.