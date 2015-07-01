"Это телевидение, это не для умных": Жванецкий затроллил российское ТВ

Известный российский писатель-сатирик и исполнитель собственных литературных произведений Михаил Жванецкий, выступая на церемонии вручения премий ТЭФИ, высмеял телевизионщиков, которые в погоне за широкой аудиторией пренебрегают качеством продукта. Из телетрансляции его выступление вырезали.

Текст репризы "Дедушка и девушка", судя по всему, не очень понравился телевизионщикам — после фразы "Это телевидение, это не для умных", они сидели с каменными лицами.

81-летнему народному артисту Украины (1999) и народному артисту Российской Федерации (2012) пришлось прервать монолог и начать другую сценку.

Как утверждают пользователи соцсетей, монолог "Дедушка и девушка", даже вырезали из телетрансляции церемонии.

Напомним, что уроженец Одессы Михаил Жванецкий очень тепло относится к Украине, ведь, по его словам, в России наступило замечательное время: разрешены все виды деятельности, кроме умственной. Там хорошо жить, но надо успеть начать хорошо жить до прихода милиционера, революционера и врача. А диктаторов сравнивал с котами.