Дэнни Бойл представил трейлер нового фильма "Стив Джобс"

Сегодня, 2 июля, режиссер Дэнни Бойл представил первый трейлер фильм "Стив Джобс" (Steve Jobs).

"Перед нами предстает человек, который способен противостоять толпе и общему мнению. Делая это, он создает для всех нас новый мир", – пишет ТАСС.

По его словам, в фильме он попытался показать масштаб личности одного из создателей и главы компании Apple.

В трейлер помещена сцена, когда Джобс говорит своему подчиненному: "У вас есть три недели, чтобы сделать данную работу. Не забывайте, что мир был создан за одну треть этого времени".

Роль Стива Джобса исполняет ирландский актер немецкого происхождения Майкл Фассбендер.

Фильм, сценарий которого создал Аарон Соркин, основан на известной книге Уолтера Айзексона "Стив Джобс" (Steve Jobs: A Biography, 2011). Она представляет собой одну из самых подробных из существующих биографий Джобса.

Как сообщают в голливудских кругах, фильм разделен на три части, каждая из которых повествует о том, как создавался один из легендарных продуктов компании Apple.

Картина выходит в прокат 9 октября текущего года.

Напомним, ранее сообщалось, что голливудская актриса Натали Портман отказалась сниматься в фильме о Стиве Джобсе.

Видео: Universal Pictures