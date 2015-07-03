ТСН презентует свою выставку артефактов из зоны АТО

Сегодня, 3 июля, в Национальном музее Тараса Шевченко откроется отдельная экспозиция Телевизионной службы новостей, приуроченная к выходу книги и мультимедийного спецпроекта "Война глазами ТСН".

На выставке будут представлены артефакты, вывезенные из наиболее опасных зон конфликта — Славянска, Краматорска, донецкого аэропорта и т.д.. Среди них разорвавшиеся снаряды, простреленные дорожные знаки, флаги и листовки, подписанные бойцами и многое другое. Большая часть экспонатов — подарки, которые получили журналисты ТСН от бойцов украинской армии во время пребывания на передовой.

Целью экспозиции является, прежде всего, желание коллектива ТСН сохранить историю и память об этих трагических для Украины временам; напомнить о том, что война совсем рядом и неправильно забывать о ней, а также о тех, кто остается на передовой, защищая миллионы украинский ценой собственной жизни.

"Мы теряем людей, мы теряем территорию, но мы стараемся сохранить историю сегодня. Для тех, кто вернулся и тех, кто уже не вернется. Для тех, кто воюет и тех, кто ждет. Для тех, кому до сих пор равнодушно и тех, кому нет. Для тех, кому крайне важна государство Украина и тех, кто это лишь пытается осознать. Ради будущего. И чтобы никому не было одиноко на передовой", — рассказала журналист ТСН Наталья Нагорная, которая вместе с коллегами курирует выставку.

Тематическая выставка будет открыта для посещения до 19 июля по адресу Киев, бул. Т. Шевченко, 12

Напомним, что презентация новой книги и мультимедийного спецпроекта "Война глазами ТСН" состоится 7 июля. Купить книгу можно на сайте http://war.tsn.ua/

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