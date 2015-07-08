Музыкант Кортнев о смелости Земфиры: 90% россиян украинский флаг ассоциируют с войной

У 90% россиян украинский флаг ассоциируется с войной, со злом, с врагом и так далее.

Так музыкант Алексей Кортнев прокомментировал критику, которая обрушилась в адрес певицы Земфиры, котораяя развернула на сцене во время концерта в Грузии флаг Украины, в интервью в эфире Радио "Свобода".

По словам, в этом виновата массированная пропаганда СМИ.

"Наша идеология ведет совершенно очевидно двойную игру, вслух громко кричат, что мы братья и прочее, но при этом подспудно все время проводят мысль о том, что Украина — это наш враг", — сказал он.

"Хотя она, конечно, не несчастная, ей, конечно, не наплевать, но она наверняка выше всей этой возни, которая вокруг нее поднялась, я в этом абсолютно уверен", — добавил он.

Напомим, во время исполнения песни "Интересно, как ты там", Земфира неожиданно достала флаг Украины и под одобрительные возгласы публики прошлась с ним по сцене