Математик и политик о заявлении Табакова об "убогости" украинцев: болван, так обгадить всю биографию

Российский математик Борис Фейгин прокомментировал скандальное заявление российского актера Олега Табакова о второсортности украинцев, отметив, что оно вызвало у него не гнев, а недоумение.

Об этом ученый написал на своей странице в соцсети Facebook.

"Самый обсуждаемый текст сегодня — интервью Табакова. Сам Олег Палыч нашел очень точное слово: неловкость. Только относится оно не к украинцам, а к нему самому; не гнев, не протест, а именно недоумение и чувство неловкости испытываешь, слушая его пассажи о второсортности украинцев. И вспомнилось мне вот что. С детства я привык считать евреев самыми умными. Сам себе я казался яркой иллюстрацией этой непреложной истины. Увы, с иллюзиями пришлось расстаться на первом же курсе физтеха: на нашем факультете была так называемая киевская группа, студенты которой после 4-х лет в Долгопрудном последние 2 доучивались в Киеве в институте кибернетики академика Глушкова. Эта группа состояла сплошь из этнических украинцев, ребята эти были невероятно одаренные и яркие, и я сам, победитель всевозможных олимпиад и золотой медалист, казался себе рядом с ними каким-то безнадежным тупицей", — написал Фейгин.

"Осознание этого факта подготовило меня к следующим ударам судьбы: когда моя дочь заканчивала школу в Чикаго, оказалось, что и там евреи не блещут: все три первых ученика были азиатами. Только вряд ли это подтолкнет меня к мысли о второсортности еврейских мозгов. И последнее: лично я люблю Богдана Ступку гораздо больше, чем Олега Табакова. А вы?", — резюмировал российский математик.

Между тем, экс-вице-премьер России Альфред Кох, в свою очередь, прокомментировал пост Фейгина, назвав Табакова болваном.

"То же самое я думал про немцев и про себя (любимого). И тоже в институте (и именно евреи и корейцы) поколебали (мягко выражаясь) эту мою уверенность... И по Богдану Ступке аналогичное мнение... Болван этот Табаков. Вот так можно взять и обосрать всю свою биографию. Уже почти в самом конце", — написал он на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее в комментарии о "черном списке" российских артистов, составленном Министерством культуры Украины, Олег Табаков назвал украинцев "убогими".