Кустурице могут запретить въезд в Украину: за поддержку оккупации Крыма и агрессии РФ

Министерство культуры Украины обратилось в Министерство внутренних дел и Службу безопасности с просьбой проверить целесообразность участия знаменитого сербского режиссера и музыканта Эмира Кустурицы в киевском концерте.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Минкульта сообщает "Апостроф".

В ведомстве отметили, что ряд общественных активистов и деятелей культуры считают недопустимым проведение концерта Кустурицы из-за неоднократной публичной поддержки оккупационной политики России и аннексии Крыма.

"Для предупреждения рисков массовых нарушений общественного порядка, акций протеста, срыва мероприятий по чествованию 1000-й годовщины упокоения князя Киевского Владимира Великого 28 июля было бы целесообразно, если бы Эмир Кустурица воздержался от участия в концерте 28 июля в Киеве", — говорится в сообщении.

Как известно, выступление Кустурицы в Киеве запланирован на 28 июля в рамках традиционного концерта "Любовь спасет мир" в честь годовщины упокоения князя Владимира.

Кроме Кустурицы, в концерте заявлено участие музыкантов группы "Табула Раса", Петра Мамонова, "Воскресенье", "Божичи", Zdob si Zdub и "Братьев Карамазовых".

Напомним, ранее Минкульт подготовил список российских артистов, которым предлагалось запретить въезд в Украину.