Ротару отменила все концерты в Крыму и России

Известная певица София Ротару отменила все концерты в России и отказывается общаться с прессой. Она не считает уместным выходить на сцену тогда, когда в Украине свистят пули.

Первыми подняли шум поклонники Софии Ротару, когда не обнаружили ее имя в афишах приморских городов, в том числе курортов Крыма — хотя обычно она выступает там каждое лето, сообщает портал Prozvezd.info.

Ранее певица посещала Черноморье с концертами каждый год, что давно превратилось в традицию. Позже выяснилось, что София Ротату отменила не только концерты в Крыму, но и отказалась от всех гастролей по России.

По словам сестры Софии Ротару Лидии Хлябич, певица перестала выступать и теперь испытывает финансовые трудности, но успевает помогать деньгами бойцам украинской армии. В свой 68-ой день рождения София Михайловна тоже изменила традиции: в этом году она не праздновала этот день за границей и в Ялте, свой праздник она отметила в селе Маршинцы Черновицкой области.

По словам бывшего концертного директора Ротару Ольги Коняхиной, отмена гастролей связана с политической историей. Коняхина вспомнила фотографию, сделанную в День Независимости Украины. На фото певица стоит с семьей и с украинским флагом, подпись к снимку: "Слава Украине!".

Приближенные певицы заявили: "София Михайловна не хочет выступать сейчас ни в России, ни на Украине, хотя, конечно, предложения есть. Она не считает уместным выходить на сцену тогда, когда в ее родной стране свистят пули. Тяжело переживает происходящее и не знает, что делать дальше".

Напомним, ранее сестра Софии Ротару Лидия рассказала, что сейчас певица переживает не самые лучшие времена, в частности, на территории Крыма ее бизнес стоит, отдыхающих нет.