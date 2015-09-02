Западные СМИ назвали самый популярный роман Агаты Кристи

В мире самым популярным произведением британской писательницы Агаты Кристи является детективный роман "Десять негритят".

Об этом пишет Лента.ру, ссылаясь на The Guardian.

Издание уточнило, что лучшую, по мнению поклонников, книгу удалось установить с помощью интернет-голосования, в котором приняли участие больше 15 тыс. человек из разных стран.

Обратим внимание, что по его итогам на втором месте оказался роман "Убийство в Восточном экспрессе", а на третьем — "Убийство Роджера Экройда".

Внук самой Кристи Мэтью Причард отметил, что он ждал именно такого результата. "Это одна из тех работ, которыми моя бабушка гордилась. Я бы удивился, если бы "Десять негритят" не выиграли — это достойный победитель", — сказал он.

Стоит отметить, что западные журналисты провели указанное выше голосование в честь 125-летия со дня рождения писательницы, которое будет отмечаться 15 сентября текущего года.

Напомним, ранее западные СМИ сообщили, что в Интернете появилась первая глава продолжения известного романа американской писательницы Харпер Ли — "Убить пересмешника".

"Десять негритят" считается одним из самых коммерчески успешных детективных романов за всю историю, на сегодняшний день в мире продали больше ста миллионов экземпляров книги.

Фото: agathachristie.com