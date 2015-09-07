Сеть взорвал хит российской группы "Папа, че там у хохлов"

Российская группа "Василий К. & Интеллигенты" жестко высмеяли кремлевскую пропаганду, обыграв стихотворения Маршака "Что такое хорошо и что такое плохо".

В Сети появилось видео, на котором музыканты в песне "Папа, че там у хохлов" поют о том, как россияне живут жизнью соседней страны.

Ролик опубликовал на своей страничке в соцсети журналист Роман Цимбалюк. "Услышать такое в Москве неожиданно, не все здесь зомби ", - написал Цимбалюк в комментарии к песне.

Внимание! В песне используется нецензурная лексика!

"Крошка сын к отцу пришел, и спросила кроха:

— папа, че там у хохлов? — бл., да все там плохо!

— пап, у нас же дом горит! – сообщил пацанчик. — ты х..ню не говори, тут фашисты скачут!

— папа, ты ж сидишь в г..не, в хлам бухая мама! — это сделал яценюк и г..дон-абама!

— папа, где твоя нога? где ты был все лето? — был я в отпуске, сынок, отравился где-то.

— пап, а как же пол-лица? ты же весь в ожогах! — рот закрой, смотри тв. у хохлов все плохо!

— папа, почему у нас нету унитаза? — порошенко, пи..рас, это он, зараза!

— а чего асфальта нет в городе лет десять? — это все Майдан, сынок. Надо их повесить

— пап, а почему мы все блин едим с лопаты? — это ярош и его фашиков отряды.

— па, давай возьмем кредит, купим классный велик — не неси мне тут х..ни, громче сделай телек!".

Уроженец Мурманска Василий К. (настоящее имя Василий Васильевич Киселев) ― российский музыкант, поэт, лидер группы Василий К. & Интеллигенты. Группа довольно критически относится к политике существующего режима. Музыки по-настоящему увлекаются украинской песней. В подборке "Василия К. & Интеллигентов" есть запись народной "Ехали казаки" в собственном аранжировки.

Напомним, ранее известный российский музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров заявил, что РФ отказалась от движение в сторону Европы, выбрав обратное направление.