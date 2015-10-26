В России опубликовали рассказы украинских писателей

В России издательство "Три квадрата" опубликовало сборник рассказов "Небо этого лета. Рассказы украинских писателей".

Об этом сообщает литературный критик Юрий Володарский на своей странице в Facebook.

Инициировала эту идею российская писательница Людмила Улицкая, а составителем издания стал Володарский.

"За год подготовки к печати пришлось выдержать несколько идеологических боев и поменять издательство", — написал критик.

В сборник вошли рассказы Сергея Жадана, Каринэ Арутюновой, Юрия Винничука, Андрея Бондаря, Владимира Рафеенко, Ларисы Денисенко, Владимира Ешкилева, Элины Свенцицкой, Юрия Андруховича, Тараса Прохасько, Андрея Краснящих, Юрия Издрика, Ады Самарки, Тани Малярчук, Евгении Кононенко, Игоря Куликовского, Владимира Лиса и Натальи Снядко.

Напомним, Министерстве культуры Украины обнародовали список артистов, которые представляют угрозу национальной безопасности страны.