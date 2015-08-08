Украина назвала артистов, которые угрожают нацбезопасности

Министерстве культуры Украины обнародовали список артистов, которые представляют угрозу национальной безопасности страны.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Список был составлен на основании обращений СНБО, СБУ, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

В опубликованном перечне — 14 имен:

1. Кучеренко Владимир Александрович

2. Холмогоров Егор Станиславович

3. Хазин Михаил Леонидович

4. Газманов Олег Михайлович

5. Кобзон Иосиф Давидович

6. Перфилова Валерия Юрьевна

7. Пригожин Иосиф Игоревич

8. Безруков Сергей Витальевич

9. Боярский Михаил Сергеевич

10. Расторгуев Николай Вячеславович

11. Охлобыстин Иван Иванович

12. Пореченков Михаил Евгеньевич

13. Лепс Григорий Викторович

14. Депардье Жерар

Также в Минкульте добавили, что по мере поступления обращений от СБУ по расширению этого списка, он будет обновляться.

Напомним, ранее российская комедийная актриса и телеведущая Татьяна Лазарева вместе с другими знаменитостями, которые поддержали Украину, прокомментировала создание "белого списка" Министерства культуры Украины.