Джон Малкович снял фильм для потомков

Режиссер Роберт Родригес и актер Джон Малкович приготовили сюрприз потомкам.

Они сняли фильм под названием "100 лет", пишет kinoafisha.ua.

Главная особенность проекта — увидеть фильм можно будет только через сто лет — 18 ноября 2115 года.

Лента, созданная по заказу руководства коньячного бренда Louis XIII, помещена в специальную капсулу и заперта в хранилище в доме Людовика XIII во Франции.

Создатели фильма категорически отказываются раскрывать сюжет. Известно, что в картине показаны различные представления о будущем. На YouTube опубликованы три тизера, изображающие одну и ту же сцену, но в разных декорациях — в соответствии с возможными вариантами развития цивилизации.

"Это может быть высокотехнологичное будущее и культ компьютеров, постчернобыльское будущее или возвращение к природе, либо ретробудущее, то есть такое, каким его представляли в научной фантастике 1940-1950 годов", — уточнил Малкович. Родригес же пояснил, что картина "эмоционально напряженная".

Сейчас в продажу выпущены тысячи металлических билетов для потомков на показ фильма.

Напомним, фильм "Звездные войны-7" собрал 50 млн. до выхода на экран.