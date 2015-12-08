Каша Сальцова посвятила новую песню украинским волонтерам

Украинская рок-группа "Крихітка" и ее фронтмен Каша Сальцова презентовала новый клип.

Видеоработу сняли на песню "Без имени", кторая посвящена волонтерам и солдатам.

Клип выдерживает смысл. В видео использованы фрагменты реальной переписки между украинскими волонтерами и военными.

Напомним, недавно группа "Океан Ельзи" представила клип на новую песню "Мить". Автором текста и музыки выступил фронтмен коллектива Святослав Вакарчук. В записи принимал участие Национальный камерный ансамбль "Київські солісти", дирижер которого выступил клавишник группы Милош Елич.