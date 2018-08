В США скончался лидер рок-группы Motorhead

В понедельник, 28 декабря, в американском городе Лос-Анджелес на 71 году жизни умер лидер и основатель британской хард-рок группы Motorhead Иэн Фрейзер Килмистер (более известен как Лемми).

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные музыкального коллектива.

В то же время агентство уточнило, что исполнитель скончался "после недолгой борьбы с чрезвычайно агрессивным раком".

"Вокалист узнал о своей болезни лишь 26 декабря. Музыканты просят фанатов "включить музыку Лемми погромче" в память об ушедшем", — отметили журналисты.

Позже портал TMZ добавил, что Килмистера нашли мертвы на территории его дома (жил в американском городе Лос-Анджелес, штат Калифорния — ред.) с джойстиком для видеоигр в руках.

Напомним, ранее сообщалось, что в США скончался барабанщик Энди Уайт, принимавший участие в записи дебютного сингла британской рок-группы The Beatles Love Me Do. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Группу Motorhead басист, вокалист и автор текстов Иэн Фрейзер Килмистер создал в 1975 году, само это слово на сленге обозначает людей, одержимых скоростной ездой на мотоциклах и прочих самодвижущихся агрегатах.