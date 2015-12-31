В Сети можно послушать официальный гимн АТО "Браття Українці"

Официальным гимном АТО стала песня группы "Шабля" "Браття Українці".

Соответствующий документ Администрация Президента Украины передала лидеру группы Вове Гейзеру, пишут Вести.

"Вы и Ваши коллеги, выступая с благотворительными концертами для военных на востоке Украины, способствовали подъему боевого духа личного состава Вооруженных Сил Украины и внесли весомый вклад в развитие современной отечественной культуры", — заявил замглавы Администрации Президента Ростислав Павленко.

Павленко пообещал лично передать дебютную пластинку группы с названием "Браття Українці" Петру Порошенко. В альбоме всего семь песен.

Отметим, песню "Браття Українці" также стала строевой песней для батальона имени Сергея Кульчицкого.

Напомним, ранее болельщики выбрали песню для сборной Украины на Евро-2016.