Экс-регионалы судятся с Минкультом из-за Кобзона и Розенбаума

Составленный из бывших членов Партии регионов "Оппозиционный блок" подал иск в Окружной административный суд Киева на Министерство культуры Украины из-за "черного списка" деятелей культуры.

Как сообщает пресс-служба "Оппоблока", первое заседание суда назначено на 10 февраля.

"Суд обязал Министерство культуры предоставить не только актуальный список лиц, представляющих угрозу для национальной безопасности Украины, но и копии материалов, на основании которых эти актеры были включены в список", — говорится в сообщении.

В конце декабря Министерство культуры Украины дополнило список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности страны. Туда вошли 83 человека, в частности, Сергей Безруков, Михаил Боярский, Александр Розенбаум, Лев Лещенко, Чичерина, Жерар Депардье, Иосиф Кобзон.

Напомним, Министерство культуры Украины увеличило список деятелей культуры, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.