Украинский фильм о Майдане "Зима в огне" претендует на "Оскар"

Документальный фильм о Майдане "Зима в огне" попал в пятерку претендентов на "Оскар" в номинации "Лучший документальный фильм".

Об этом сообщает 112.ua, ссылаясь наThe Guardian.

В списке номинантов также фильмы "Эмми", "Земля картелей", "Взгляд тишины" и "Что случилось, мисс Саймон?".

Картина "Зима в огне" снята совместно США, Великобританией и Украиной. Работа режиссера Евгения Афинеевского рассказывает о восстании в Украине на киевском Майдане Независимости зимой 2013-2014 годов, вызванном насильственным разгоном мирной демонстрации отрядом милиции специального назначения "Беркут", что привело к свержению режима Януковича.

В фильм вошли интервью с участниками протеста, записи с места событий и глобальный взгляд на ситуацию.

"Зиму в огне" уже демонстрировали на Венецианском кинофестивале. Также картина получила награду на кинофоруме в Торонто. Евгений Афинеевский — режиссер фильма — награжден Крестом Ивана Мазепы.

Церемония вручения "Оскара" состоится 28 февраля 2016 года.

Напомним, документальная лента "Русский дятел", созданная совместными усилиями США, Великобритании и Украины, вошла в список номинантов на премию Оскар.