Оперна співачка Ольга Чубарева: виступи наших артистів на російському ТБ — ляпас Україні

18 января 2016, 12:20

"Хотіла б, щоб класика в Україні була не менш затребуваною серед слухачів і не менш прибутковою для артистів, ніж попса", — зазначила артистка.

Ольга Чубарева

На сайті "Главред" відбувся чат із Народною артисткою України, засновницею проекту "Lady Opera", лауреатом Міжнародної премії ім. Г.Сковороди, професором Ольгою Чубаревою. Спілкуючись із читачами, вона розповіла, наскільки затребуваною є опера серед українців, яких державних кроків бракує для популяризації оперної музики в нашій країні, що особисто засновниця "Lady Opera" робить для цього, чому поп-співаки в Україні заробляють більше за оперних, чому Ольга відмовилася від виступів у Росії та не поїхала туди навіть заради Римського балу, а також як їй вдається руйнувати стереотипи про "габаритних" оперних співачок та нудні оперні концерти.

Подаємо стенограму чату з Ольгою Чубаревою.

Mikhail: Как вам та белиберда, которая творится на телеэкранах? Ну, какие-такие сомнительные судьи типа Соседова должны определять, кто может петь, а кто нет? Где в так называемых талант-шоу профессионалы вроде вас, Людмилы Монастырской, Ольги Микитенко? Или вы сами в такие проекты не идете?

Ольга Чубарева: Талант-шоу розраховані на інше — на широку публіку. Для телебачення це бізнес-проекти. Трапляються вихідці з талант-шоу, які мають якесь продовження кар'єри, подальші проекти чи гастролі. Але в будь-якому разі, Монастирській та Микитенко — не до того, на мій погляд, вони й так дуже зайняті, їм, напевно, це не потрібно, їм є де себе реалізовувати.

Але в талант-шоу є дещо корисне: вони дають шанс початківцям "засвітити" свої здібності, талант. Нічого поганого в цьому не бачу.

Є мистецтво, а є шоу — це зовсім різні речі.

Леонид Сорока: Закончилось голосование в рейтинге топ-25 самых красивых оперных певиц мира всех времен, и вы в десятке. В комментариях упоминается Римский бал — какая связь? Подробнее, пожалуйста.

Ольга Чубарева: Так, дійсно, я випадково побачила в Інтернеті, що було голосування, і що обрали топ-25 найгарніших оперних співачок світу. Я філософськи ставлюся до таких рейтингів, бо це дуже відносно. Але приємно.

Якщо казати про Римський бал, то мене як оперну співачку запросили взяти в ньому участь, мене обрали з багатьох претендентів. Але в останній момент попередили, що представлятимуть мене як російську співачку. Звісно, я відмовилася.

Дуже потішило, що в цьому рейтингу топ-25 гарних оперних співачок написали, що я — українська співачка.

Кажуть, мистецтво має бути поза політикою. Але люди мистецтва можуть бути втягнуті в політичні моменти, тож не треба нехтувати цим. Окрім того, я знаю, що є багато оперних співаків, які і зараз продовжують свої контракти з Росією, їздять співати у виставах, але ніхто цей факт не оприлюднює. Якщо деякі наші естрадні співаки відверто виступають на російському телебаченні, для України — це свого роду ляпас.

Митці повинні розуміти, що від них чимало залежить, бо вони є публічними особами і впливають на свою аудиторію, і кожен їхній крок на виду. Це не означає, що треба приховувати свої дії — ні. Кожна людина, в тому числі митці, можуть робити вибір, можуть мати свою думку і чинити, як вважають за потрібне. Але зараз така ситуація на сході країни, що митці повинні підтримувати свою державу, повинні мати власну громадянську позицію, дотримуватися її та демонструвати.

Ольга Чубарева

Olecia: Скажіть, будь ласка, чи доводилося Вам виступати в якихось екстремальних умовах? Узагалі, курйозні випадки в оперних артистів трапляються? З яких непередбачуваних ситуацій доводилося тут же шукати вихід?

Ольга Чубарева: Бувало різне. Кожен артист може розказати безліч історій зі сценічного життя.

Наприклад, у мене траплялося таке, що підбори застрягали у сцені. А йде вистава, і ти нічого не можеш пояснити, сказати... Бувало, щось траплялося із бутафорськими предметами. Якось під час опери-буффо вийшов на сцену головний герой, тягнучи потрібні за сценарієм валізи за собою, аж раптом відривається ручка, і валіза падає, і з неї  розлітається весь її вміст. А ще був випадок під час опери, коли у концертмейстера зламався стілець біля рояля, і йому довелося сидіти під роялем... Бувало, що не кликали вчасно на сцену, і доводилося просто влітати туди. Але в будь-якому разі, коли маєш досвід, ти готовий до всього — треба мати зір на 360 градусів, відчувати потилицею, що відбувається.

Liza_N.: Звідки у вас такий голос чудовий? І взагалі, які у вас корені — пишуть, що ви з Казахстану, але на казашку не схожі...

Ольга Чубарева: Взагалі, у мене вся родина співуча — і з боку мами, і з боку тата. Причому вони не тільки співали, а й грали на багатьох інструментах, малювали і, взагалі, дуже творча родина. Наша сім'я — багатонаціональна: у мене є українське коріння, польське і татарське, а також донських козаків.

Я справді народилася в Казахстані. Після Великої Вітчизняної моя бабуся приїхали зі своєю родиною з України до Казахстану на освоєння цілини. На півночі Казахстану зустрілися мій тато і моя мама, яка тоді жила на Уралі, а до Казахстану приїхала на навчання. Я прожила в цій країні до 11 років, потім ми переїхали в Україну, і це було велике щастя для моєї родини, бо найбільшою мрією тата було повернення в Україну.

На півночі Казахстану було дуже багато білорусів, українців і німців, і потім, коли я стала підростати, почала вивчати історію, зрозуміла, чому вони там опинилися. У нас багато було сусідів-українців, тож навіть у далекому Казахстані я з дитинства чула українську мову.

Katt: Ольга, признайтесь: у вас никогда не было соблазна уехать в Москву? Там оперные певицы, которые по таланту с нашими и близко не стояли, вон на какой высоте и при каких заработках... Аж обидно.

Ольга Чубарева: Ні, спокуси поїхати до Москви не було, та й взагалі до Росії або будь-якої іншої країни. Хоча пропозицій було безліч. Напевно, тому, що я генетично страшенно прив'язана до України. І коли ми тільки переїхали з Казахстану в Україну — на Полтавщину, на береги Дніпра, де красива природа і щедра земля України мені здалися раєм на землі.

Українські співаки дуже талановиті, Богом наділені шикарними голосами. Вони дійсно прославляють Україну по всьому світові. Але я б не казала, що "вони і близько не стояли", бо в Росії теж є багато талановитих людей. І, взагалі, я б не хотіла, щоб нинішній конфлікт з Росією, який вилився в анексію Криму і війну на сході України, який є суто політичним і свідомо керованим певною групою можновладців, став "залізною завісою" між Україною і Росією та зробив українців і росіян ворогами назавжди. Всі родичі моєї мами проживають в Росії. Для мене вони є рідними людьми. Пройде час, і історія розставить все по своїх місцях. Треба цікавитися історією і робити свої висновки, а не сприймати все те, що пропагується з екранів телевізорів, за "чисту монету". 

Ольга Чубарева

NVSokol: Вы наверняка выступаете за рубежом, ездите на гастроли в Европу, общаетесь с западными коллегами. Что они говорят об Украине, как воспринимает нас Европа с нашими недоделанными реформами, вечным обещаниями политиков и войной, которую мы никак не закончим? Не плюнули еще на нас, как на безнадежных?

Ольга Чубарева: Завдяки своїй професії я дуже багато їжджу світом, в тому числі в Європі, спілкуюся і з колегами, і з західними впливовими людьми. Всі вони дуже переживають за Україну, підтримують її, але вважають, що, в першу чергу, багато що залежить від позиції політиків самої України, а також бажають, щоб скоріше настав мир.

Tianna: Пані Ольго, чула, що у Вас три професії: художник-ювелір, піаністка, співачка. Чому вирішили все-таки співати? Упевнена, у вас усі три справи виходили добре.

Ольга Чубарева: Так, за освітою я — співачка і піаністка, у мене дві вищі освіти, закінчила два вузи. Але життя примусило освоїти третю професію — гравера. У житті були певні труднощі, треба було виживати, тому я зайнялася цією справою, в якій пропрацювала близько шести років, паралельно гастролюючи за кордоном. Нічого дивного в цьому нема, бо мої батьки займалися ювелірною і граверною справою.

irina_melnik: Скажите, будут ли еще концерты с участием иностранных артистов у вас в Украине, и охотно ли иностранцы к нам едут, не боятся?

Ольга Чубарева: У 2013 році я започаткувала власний авторський проект "Леді Опера", який був спрямований на популяризацію академічного оперного співу і класичної музики. В рамках цього проекту вже створено кілька різних концертних програм, в тому числі "Європа", присвячений святкуванню Дня Європи в Україні, який ми вперше відзначали в травні 2015 року. Я залучаю до свого проекту відомих співаків та музикантів, перетворюю свої концерти на шоу, використовуючи світлові ефекти, сценографію і декорації, які розробляю особисто. Іноземці приїжджають залюбки до нас, не дивлячись на страшну неправдиву інформацію, яка розповсюджується Росією. З величезною теплотою вони відгукуються про Україну, вони захоплені красою Києва і гостинністю українців.

Леонид Сорока: Знаю, вы пели не только в Европе, но и на Ближнем Востоке, также была гастрольная поездка в Японию. Если можно, расскажите о своих впечатлениях. И не думаете ли, если не секрет, расширить географию проекта " Леди Опера" от " Европы " до, скажем, "Востока"?

Ольга Чубарева: Так, я була і в Японії також з гастролями. Це зовсім інші менталітет та філософія. В Японії дуже люблять класичну музику і добре знаються на ній. Арт-проект "Леді Опера" зараз у стані підготовки до нового сезону. Тема нової програми буде дуже цікавою і несподіваною, але нехай поки що це лишається інтригою.

Ivann: Ольга, вы хорошая хозяйка? Что-то не верится, глядя на вас на экране, что умеете готовить, стоите у плиты...

Ольга Чубарева: Я дуже люблю свій дім і роблю все для домашнього затишку. Для мене він є у житті тилом. Вважаю, що вдома повинно бути комфортно і добре. Дуже люблю займатися домашніми справами. Я вмію майже все і дуже люблю готувати, люблю приймати гостей. Традиційно на всі свята збираю в себе вдома всю свою велику родину.

ILLONA: Как относитесь к коллегам, народным артистам, которые продолжают выступать в России? Вы, я читала, от таких выступлений отказались. Что это за история — расскажите, пускай другие знают.

Ольга Чубарева: Я вже розповідала про Римський бал і ще хочу підкреслити, що митці повинні мати власну громадянську позицію. Всіх грошей не заробиш, і важливо залишатися відданим своєму народові. Тим більше, у скрутні часи. І, взагалі, я вважаю, що українці повинні об'єднуватися, бо тільки в єднанні наша сила.

Ольга Чубарева

Paulina: Скажите, пожалуйста, сколько лет надо учиться и как рано начинать, чтобы стать оперной певицей? И правда ли, что оперная певица не должна иметь вредных привычек?

Ольга Чубарева: У кожного співака — своя життєва історія. Є різні приклади, як співак прийшов до сцени. Особисто я починала співати з дитинства, співаю, скільки себе пам'ятаю. Але рішення стати саме оперною співачкою народилося вже в студентські часи, в свідомому віці.

Щодо шкідливих звичок, то, наприклад, я не палю, не вживаю алкоголь. Звичайно, співаку слід дотримуватися режиму, встановлювати для себе певні обмеження, бо погані звички негативно впливають на голос, який є природним інструментом для співака. І якщо ти хочеш довго співати на сцені, свій голос треба любити і бережливо до нього ставитися. Але також співаку потрібна музична освіта, яку потрібно здобувати багато років.

Vitalij: Ольга, какой мужчина способен вам понравиться? Обязательно ли быть олигархом, чтобы покорить такую женщину? Или ваше сердце не свободно и даже не надо пытаться? Виталий, 39 лет, стоматолог, киевлянин, не женат. :)

Ольга Чубарева: Телефончик залишите?:) Ви часом не зі шлюбного агентства? :)

А якщо серйозно, гроші вирішують не все, але, звичайно, цікаво знаходитися поруч із самодостатнім чоловіком, який може підкорити жінку своїми внутрішніми якостями і чоловічими вчинками.

Iryna: Бытует мнение, что опера — это скучно, нудно. В том виде, в котором вы делаете свои концерты, приятно слушать и смотреть, но это уже не совсем опера. Не боитесь, что вас будут считать "попсой" от оперы, — те, кто очень ревностно, по-снобистски, относится к классике? Есть ведь такие люди. Идея ваших концертов, как по мне, хороша, они отучают людей от "оперных стереотипов". Но готов ли украинский зритель к опере вообще или, может, ему больше по душе пить пиво на площади под рок- или поп-музыку? Как вы ощущаете?

Ольга Чубарева: Своїм проектом "Леді Опера" я хотіла підкреслити (і думаю, що мені це вдається), що оперний спів і класична музика можуть бути сучасними, якщо їх по-сучасному презентувати. Вважаю, що цей жанр в Україні несправедливо відноситься мас-медіа до "неформату". Я не боюся, що мене вважатимуть "попсою", а навпаки, хочу, щоб проект "Леді Опера" став популярним серед молодого покоління. І вже маю на цьому шляху успіхи.

valeria_: Чи любите ви народні пісні? Якщо так, то яка найулюбленіша? І ще одне питання. Чим займається ваш син, він також співає?

Ольга Чубарева: Так, полюбляю і часто включаю їх до своїх концертних програм. Навіть не знаю, якій саме народній пісні віддати титул найулюбленішої, тому що вони всі дуже красиві й мелодійні, ними з ревнощами захоплюються навіть італійці.

Син полюбляє співати, грає на гітарі, а також захоплюється спортом. Але, думаю, що стане бізнесменом. І це буде на краще — більше не треба артистів у родині, бо це надто тернистий шлях. 

Ольга Чубарева

Alrom: Смотрела на вас и думала: ну, в кино вам надо сниматься! Не мечтаете об этом? И если да, то какую роль, как вы считаете, могли бы сыграть?

Ольга Чубарева: Мріяла і досі мрію. Коли я навчалася в консерваторії, був обов'язковий предмет "акторська майстерність", з якого ми навіть складали іспити, граючи в драматичних виставах. І саме в той період мене перетягували до драматичного театру, оцінивши мої акторські здібності.

Мене приваблюють драматичні ролі.

lina.velichko: Есть ли в мире классической музыки такая же зависть, как в "попсовом"? Или там люди поинтеллигентнее?

Ольга Чубарева: Звичайно, є, як і в будь-якій іншій галузі. На щастя, я таким не страждаю.

Tamara: Ольга, когда смотрела концерт, обратила внимание на очень красивые платья. Кто вам шьет — украинские дизайнеры или зарубежные? И какой стиль одежды вы предпочитаете в повседневной жизни, можно ли вас, к примеру, встретить на улице в кроссовках и джинсах?

Ольга Чубарева: Сукні шиють мені українські дизайнери, а також я їх купую готовими за кордоном. Дуже люблю сукні американського і європейського виробництва. У повсякденному житті надаю перевагу елегантному і зручному одягу. Джинси люблю також.

Nina27: Подскажите, пожалуйста, где можно купить ваш диск (выпускаете ли вы альбомы?) или скачать записи? И почему на радиостанциях очень редко крутят такую музыку, как ваша? Очень понравилась "Lady Opera", спасибо.

Ольга Чубарева: Дякую. Я також від роботи над проектом "Леді Опера" отримую величезне задоволення.

Звичайно, у мене багато аудіо- та відеодисків. На жаль, ця музика у нас вважається "неформатом", та впевнена, що завдяки моєму проекту згодом буде зламаний цей стереотип.

valeria_: Пока не увидела вас, думала, что оперные певицы — это такие габаритные женщины... Но вы совсем не похожи на Кабалье! Как поддерживаете форму, может, спортом занимаетесь или йогой? Что нужно делать и чего не делать, чтобы так выглядеть?

Ольга Чубарева: Сцена любить молодих і красивих. І, звичайно, я не виключення в тому, що для того, щоб підтримувати себе в формі, потрібні величезні зусилля в роботі над собою. Я ходжу в тренажерний зал, плаваю в басейні, стежу за своїм раціоном, але все це буде марним, якщо не працювати над внутрішнім світом. Для цього потрібно займатися самоосвітою, багато читати і розвиватися.

Ольга Чубарева

Mykola: Что нужно сделать — политикам от культуры, деятелям искусств, обществу — чтобы украинцы полюбили оперу, как любят ее в Западной Европе?

Ольга Чубарева: Я вже багато разів казала, що нічого не зрушиться з місця, якщо не буде державних програм, якими буде підтримуватися українська культура. Для цього потрібне збільшення бюджету, будівництво нових концертних акустичних залів, проведення реформ у концертних та театральних установах — філармоніях, оперних театрах, зробити контрактну систему, яка вже давно існує на Заході. Це надасть можливість українській талановитій молоді лишатися працювати тут, а не їхати за кордон.

Хотілося б окремо сказати про головну сцену країни — палац "Україна", яка є знаковою і престижною для кожного артиста. Цей заклад підпорядкований ДУСу і чомусь відрізняється від інших великих концертних майданчиків непомірною орендною платою, що часто стає величезною перепоною для артистів і неможливістю проведення своїх концертів. Це також повинно бути врегульоване державою.

Леонид Сорока: Безупречный живой звук и честно отработанные два отделения — это про вас, Ольга. "Леди Опера-1"и "Леди Опера-2"  не единственные ваши сольные проекты. Какие еще и сколько их у вас? Откуда берутся идеи?

Ольга Чубарева: Всі мої концерти — зі справжнім "живим" звуком. :) Вважаю неприпустимим дурити свого слухача, тому що це вже буде не мистецтвом. За "фанеру" слухач не повинен платити гроші.

Ідеї для своїх проектів придумую сама.

Alla: Пані Ольго, з Новим роком! Скажіть, будь ласка, чи правда, що отой красивий концерт, який показали по Першому каналу, ви робили самі? Я аж здивувалася: красива жінка, сама і продюсер, і співачка, і режисер... Чому таким людям у нашій країні не допомагають державні установи, можновладці? Це ж несправедливо. Чула, що ви працювали за кордоном. Чому вирішили повернутися — там же, мабуть, легше?

Ольга Чубарева: Дякую. Якщо хочеш, щоб було зроблено добре, зроби сам. Але є велика талановита команда — оркестри, музиканти, аранжувальники, хореографи та багато технічних служб, з якими я співпрацюю, і які допомагають мені втілювати мої ідеї. За що я їм дуже вдячна.

Valentyna: Ольга, смотрели с мужем ваш концерт в праздники, очень понравилось, побольше бы таких концертов на нашем телевидении! Скажите, где вас можно увидеть и услышать "живьем" в Киеве, где вы выступаете? И будет ли продолжение "Lady Opera"?

Ольга Чубарева: Звичайно, такі проекти — масштабні, і потребують величезної фінансової підтримки. Я вдячна небайдужим до справжнього мистецтва меценатам, які мене підтримують і допомагають.

Щодо концертів, то 22 січня в Національній філармонії відбудеться мій сольний концерт "Єднаймося!" у супроводі Національного академічного оркестру народних інструментів до Дня соборності України. Прозвучать мелодії різних народностей України. А 5 лютого у тому ж залі відбудеться концерт іспанської музики в супроводі симфонічного оркестру за участю іспанського диригента та тенора. Буду рада зустрічі. 

Ольга Чубарева

Vasyl: Що особисто для вас потужний оперний спів? Це коли склянки тріскаються та віконні шибки дзвенять?:)

Ольга Чубарева: Як мій наставник, викладач Харківської консерваторії — професор Людмила Георгіївна Цуркан мене навчала, головне — не сила звуку, а тембр голосу, його окраса, і щоб голос вражав не децибелами, а торкався струн душі. Але для опери потрібно від природи мати сильний голос, це пов'язано зі співом в акустичних залах без мікрофону, у супроводі великого симфонічного оркестру. 

Alia: Ольга, вот вы работаете с юными дарованиями, учите вокалу. Скажите, много ли у нас сейчас настоящих самородков, талантов с большой буквы, которые вскоре могут прославить Украину в мире своим оперным искусством? Всегда ли у них есть достаточно возможностей для продвижения и развития?

Ольга Чубарева: Так, дійсно, я вже багато років викладаю постановку голосу, займаюся зі студентами Інституту мистецтв Національного педагогічного університету ім. Драгоманова, і вже професор. Думаю, що у кожного співака в житті настає момент, коли він починає передавати власний досвід наступним поколінням.

Дуже тішить наша молодь, яка має великі таланти і інтерес до класики та опери, а також величезне бажання навчатися й досягати успіхів.

Alia: Ольга, а правда ли, что вы увлекаетесь резьбой по металлу? Как столь утонченная женщина пришла к такому... оригинальному увлечению?:)

Ольга Чубарева: В житті були певні обставини, коли мені з маленькою дитиною потрібно було забезпечувати нас обох, я була змушена взяти кредит у банку для придбання квартири, а потім цей кредит потрібно було повертати, бо одразу після закінчення консерваторії не було можливості заробляти музикою. Але музику і спів я не залишала, займалася паралельно з приватним підприємництвом.

Olexandr: Пані Ольго, як ви вважаєте, наскільки потужним засобом впливу, виховання смаку та свідомості, виховання людини як громадянина є культура? Може, якби в нас інакше була побудована культурна політика на Донбасі та в Криму, то й про всі біди від сепаратизму ми б ніколи не дізналися, як гадаєте?

Ольга Чубарева: Звісно, погоджуюся, що культура є потужною "зброєю" для впливу на людей і їхнього виховання. За те, що сталося на Донбасі і в Криму, відповідальність лежить на політиках, які не приділяли уваги культурі і гуманітарній політиці. Це як в родині, де всі діти повинні бути однаково любимими, я маю на увазі всі регіони України.

Lidiia: Вы родились в Казахстане, много лет живете в Украине, известны также и за рубежом... Где вы ощущаете себя дома, какая страна для вас родная? И не было ли мыслей переехать жить и работать за границу?

Ольга Чубарева: Я вважаю, що місце народження має не настільки велике значення для людини, як те, ким вона себе відчуває. Для себе я визначилася в тому, що, не дивлячись на своє багатонаціональне коріння, вважаю себе українкою, тому що саме тут я здобула освіту, знайшла свій життєвий шлях, маю можливість реалізовувати себе. Дуже багато приділяю уваги українській музиці в своїх концертних програмах, з великою гордістю представляю Україну за кордоном. Я не лишаюся байдужою до ситуації в Україні, і ще перед анексією Криму, не зважаючи на напружену і небезпечну ситуацію, їздила до Криму напередодні референдуму для підтримки місцевого населення, зустрічаючись з місцевою громадою. Також заспівала багато концертів під назвою "Україна єдина", "України моєї душа", "Єднаймося!" і т.д.

Ольга Чубарева

Anatoliy: Всем известен пример Баскова, который, придя в поп-музыку, сильнее раскрутился, чем в его оперные времена. Не было ли у вас мыслей начать исполнять в вашей особой манере "попсу", раз уж она популярнее, чем опера? Да, нет — почему?

Ольга Чубарева: Кожен артист обирає свій творчий шлях. Звісно, кожен із нас хоче популярності, слави, аншлагових концертів, прихильності глядача і високих гонорарів. Так склалося, що заробляти великі гроші легше, якщо співати "попсу". На жаль, це дійсно так, і я знаю, крім Баскова, чимало прикладів, коли талановиті, з чудовими голосами співаки переходили в цей жанр. Особисто я "попсу" не співала. Хотіла б, щоб класика в Україні була не менш затребуваною серед слухачів і не менш прибутковою для артистів, ніж "попса".

Lidiia: Ольга, по вашим наблюдениям, достойным ли образом в нашей стране оценена опера? Спрос (если можно так выразиться) украинцев на оперу — на должном уровне?

Ольга Чубарева: Опера в Україні користується попитом, і вона на належному рівні, але широкому колу молоді не вистачає освіченості. Сподіваюся, що саме своїм проектом "Леді Опера" я сприятиму популяризації цього прекрасного вишуканого та розкішного виду мистецтва.

Фото Владислава Мусієнка 

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