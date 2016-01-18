Оперна співачка Ольга Чубарева: виступи наших артистів на російському ТБ — ляпас Україні

На сайті "Главред" відбувся чат із Народною артисткою України, засновницею проекту "Lady Opera", лауреатом Міжнародної премії ім. Г.Сковороди, професором Ольгою Чубаревою. Спілкуючись із читачами, вона розповіла, наскільки затребуваною є опера серед українців, яких державних кроків бракує для популяризації оперної музики в нашій країні, що особисто засновниця "Lady Opera" робить для цього, чому поп-співаки в Україні заробляють більше за оперних, чому Ольга відмовилася від виступів у Росії та не поїхала туди навіть заради Римського балу, а також як їй вдається руйнувати стереотипи про "габаритних" оперних співачок та нудні оперні концерти.

Подаємо стенограму чату з Ольгою Чубаревою.

Mikhail: Как вам та белиберда, которая творится на телеэкранах? Ну, какие-такие сомнительные судьи типа Соседова должны определять, кто может петь, а кто нет? Где в так называемых талант-шоу профессионалы вроде вас, Людмилы Монастырской, Ольги Микитенко? Или вы сами в такие проекты не идете?

Ольга Чубарева: Талант-шоу розраховані на інше — на широку публіку. Для телебачення це бізнес-проекти. Трапляються вихідці з талант-шоу, які мають якесь продовження кар'єри, подальші проекти чи гастролі. Але в будь-якому разі, Монастирській та Микитенко — не до того, на мій погляд, вони й так дуже зайняті, їм, напевно, це не потрібно, їм є де себе реалізовувати.

Але в талант-шоу є дещо корисне: вони дають шанс початківцям "засвітити" свої здібності, талант. Нічого поганого в цьому не бачу.

Є мистецтво, а є шоу — це зовсім різні речі.

Леонид Сорока: Закончилось голосование в рейтинге топ-25 самых красивых оперных певиц мира всех времен, и вы в десятке. В комментариях упоминается Римский бал — какая связь? Подробнее, пожалуйста.

Ольга Чубарева: Так, дійсно, я випадково побачила в Інтернеті, що було голосування, і що обрали топ-25 найгарніших оперних співачок світу. Я філософськи ставлюся до таких рейтингів, бо це дуже відносно. Але приємно.

Якщо казати про Римський бал, то мене як оперну співачку запросили взяти в ньому участь, мене обрали з багатьох претендентів. Але в останній момент попередили, що представлятимуть мене як російську співачку. Звісно, я відмовилася.

Дуже потішило, що в цьому рейтингу топ-25 гарних оперних співачок написали, що я — українська співачка.

Кажуть, мистецтво має бути поза політикою. Але люди мистецтва можуть бути втягнуті в політичні моменти, тож не треба нехтувати цим. Окрім того, я знаю, що є багато оперних співаків, які і зараз продовжують свої контракти з Росією, їздять співати у виставах, але ніхто цей факт не оприлюднює. Якщо деякі наші естрадні співаки відверто виступають на російському телебаченні, для України — це свого роду ляпас.

Митці повинні розуміти, що від них чимало залежить, бо вони є публічними особами і впливають на свою аудиторію, і кожен їхній крок на виду. Це не означає, що треба приховувати свої дії — ні. Кожна людина, в тому числі митці, можуть робити вибір, можуть мати свою думку і чинити, як вважають за потрібне. Але зараз така ситуація на сході країни, що митці повинні підтримувати свою державу, повинні мати власну громадянську позицію, дотримуватися її та демонструвати.

Olecia: Скажіть, будь ласка, чи доводилося Вам виступати в якихось екстремальних умовах? Узагалі, курйозні випадки в оперних артистів трапляються? З яких непередбачуваних ситуацій доводилося тут же шукати вихід?

Ольга Чубарева: Бувало різне. Кожен артист може розказати безліч історій зі сценічного життя.

Наприклад, у мене траплялося таке, що підбори застрягали у сцені. А йде вистава, і ти нічого не можеш пояснити, сказати... Бувало, щось траплялося із бутафорськими предметами. Якось під час опери-буффо вийшов на сцену головний герой, тягнучи потрібні за сценарієм валізи за собою, аж раптом відривається ручка, і валіза падає, і з неї розлітається весь її вміст. А ще був випадок під час опери, коли у концертмейстера зламався стілець біля рояля, і йому довелося сидіти під роялем... Бувало, що не кликали вчасно на сцену, і доводилося просто влітати туди. Але в будь-якому разі, коли маєш досвід, ти готовий до всього — треба мати зір на 360 градусів, відчувати потилицею, що відбувається.

Liza_N.: Звідки у вас такий голос чудовий? І взагалі, які у вас корені — пишуть, що ви з Казахстану, але на казашку не схожі...

Ольга Чубарева: Взагалі, у мене вся родина співуча — і з боку мами, і з боку тата. Причому вони не тільки співали, а й грали на багатьох інструментах, малювали і, взагалі, дуже творча родина. Наша сім'я — багатонаціональна: у мене є українське коріння, польське і татарське, а також донських козаків.

Я справді народилася в Казахстані. Після Великої Вітчизняної моя бабуся приїхали зі своєю родиною з України до Казахстану на освоєння цілини. На півночі Казахстану зустрілися мій тато і моя мама, яка тоді жила на Уралі, а до Казахстану приїхала на навчання. Я прожила в цій країні до 11 років, потім ми переїхали в Україну, і це було велике щастя для моєї родини, бо найбільшою мрією тата було повернення в Україну.

На півночі Казахстану було дуже багато білорусів, українців і німців, і потім, коли я стала підростати, почала вивчати історію, зрозуміла, чому вони там опинилися. У нас багато було сусідів-українців, тож навіть у далекому Казахстані я з дитинства чула українську мову.

Katt: Ольга, признайтесь: у вас никогда не было соблазна уехать в Москву? Там оперные певицы, которые по таланту с нашими и близко не стояли, вон на какой высоте и при каких заработках... Аж обидно.

Ольга Чубарева: Ні, спокуси поїхати до Москви не було, та й взагалі до Росії або будь-якої іншої країни. Хоча пропозицій було безліч. Напевно, тому, що я генетично страшенно прив'язана до України. І коли ми тільки переїхали з Казахстану в Україну — на Полтавщину, на береги Дніпра, де красива природа і щедра земля України мені здалися раєм на землі.

Українські співаки дуже талановиті, Богом наділені шикарними голосами. Вони дійсно прославляють Україну по всьому світові. Але я б не казала, що "вони і близько не стояли", бо в Росії теж є багато талановитих людей. І, взагалі, я б не хотіла, щоб нинішній конфлікт з Росією, який вилився в анексію Криму і війну на сході України, який є суто політичним і свідомо керованим певною групою можновладців, став "залізною завісою" між Україною і Росією та зробив українців і росіян ворогами назавжди. Всі родичі моєї мами проживають в Росії. Для мене вони є рідними людьми. Пройде час, і історія розставить все по своїх місцях. Треба цікавитися історією і робити свої висновки, а не сприймати все те, що пропагується з екранів телевізорів, за "чисту монету".

NVSokol: Вы наверняка выступаете за рубежом, ездите на гастроли в Европу, общаетесь с западными коллегами. Что они говорят об Украине, как воспринимает нас Европа с нашими недоделанными реформами, вечным обещаниями политиков и войной, которую мы никак не закончим? Не плюнули еще на нас, как на безнадежных?

Ольга Чубарева: Завдяки своїй професії я дуже багато їжджу світом, в тому числі в Європі, спілкуюся і з колегами, і з західними впливовими людьми. Всі вони дуже переживають за Україну, підтримують її, але вважають, що, в першу чергу, багато що залежить від позиції політиків самої України, а також бажають, щоб скоріше настав мир.

Tianna: Пані Ольго, чула, що у Вас три професії: художник-ювелір, піаністка, співачка. Чому вирішили все-таки співати? Упевнена, у вас усі три справи виходили добре.

Ольга Чубарева: Так, за освітою я — співачка і піаністка, у мене дві вищі освіти, закінчила два вузи. Але життя примусило освоїти третю професію — гравера. У житті були певні труднощі, треба було виживати, тому я зайнялася цією справою, в якій пропрацювала близько шести років, паралельно гастролюючи за кордоном. Нічого дивного в цьому нема, бо мої батьки займалися ювелірною і граверною справою.

irina_melnik: Скажите, будут ли еще концерты с участием иностранных артистов у вас в Украине, и охотно ли иностранцы к нам едут, не боятся?

Ольга Чубарева: У 2013 році я започаткувала власний авторський проект "Леді Опера", який був спрямований на популяризацію академічного оперного співу і класичної музики. В рамках цього проекту вже створено кілька різних концертних програм, в тому числі "Європа", присвячений святкуванню Дня Європи в Україні, який ми вперше відзначали в травні 2015 року. Я залучаю до свого проекту відомих співаків та музикантів, перетворюю свої концерти на шоу, використовуючи світлові ефекти, сценографію і декорації, які розробляю особисто. Іноземці приїжджають залюбки до нас, не дивлячись на страшну неправдиву інформацію, яка розповсюджується Росією. З величезною теплотою вони відгукуються про Україну, вони захоплені красою Києва і гостинністю українців.

Леонид Сорока: Знаю, вы пели не только в Европе, но и на Ближнем Востоке, также была гастрольная поездка в Японию. Если можно, расскажите о своих впечатлениях. И не думаете ли, если не секрет, расширить географию проекта " Леди Опера" от " Европы " до, скажем, "Востока"?

Ольга Чубарева: Так, я була і в Японії також з гастролями. Це зовсім інші менталітет та філософія. В Японії дуже люблять класичну музику і добре знаються на ній. Арт-проект "Леді Опера" зараз у стані підготовки до нового сезону. Тема нової програми буде дуже цікавою і несподіваною, але нехай поки що це лишається інтригою.

Ivann: Ольга, вы хорошая хозяйка? Что-то не верится, глядя на вас на экране, что умеете готовить, стоите у плиты...

Ольга Чубарева: Я дуже люблю свій дім і роблю все для домашнього затишку. Для мене він є у житті тилом. Вважаю, що вдома повинно бути комфортно і добре. Дуже люблю займатися домашніми справами. Я вмію майже все і дуже люблю готувати, люблю приймати гостей. Традиційно на всі свята збираю в себе вдома всю свою велику родину.

ILLONA: Как относитесь к коллегам, народным артистам, которые продолжают выступать в России? Вы, я читала, от таких выступлений отказались. Что это за история — расскажите, пускай другие знают.

Ольга Чубарева: Я вже розповідала про Римський бал і ще хочу підкреслити, що митці повинні мати власну громадянську позицію. Всіх грошей не заробиш, і важливо залишатися відданим своєму народові. Тим більше, у скрутні часи. І, взагалі, я вважаю, що українці повинні об'єднуватися, бо тільки в єднанні наша сила.

Paulina: Скажите, пожалуйста, сколько лет надо учиться и как рано начинать, чтобы стать оперной певицей? И правда ли, что оперная певица не должна иметь вредных привычек?

Ольга Чубарева: У кожного співака — своя життєва історія. Є різні приклади, як співак прийшов до сцени. Особисто я починала співати з дитинства, співаю, скільки себе пам'ятаю. Але рішення стати саме оперною співачкою народилося вже в студентські часи, в свідомому віці.

Щодо шкідливих звичок, то, наприклад, я не палю, не вживаю алкоголь. Звичайно, співаку слід дотримуватися режиму, встановлювати для себе певні обмеження, бо погані звички негативно впливають на голос, який є природним інструментом для співака. І якщо ти хочеш довго співати на сцені, свій голос треба любити і бережливо до нього ставитися. Але також співаку потрібна музична освіта, яку потрібно здобувати багато років.

Vitalij: Ольга, какой мужчина способен вам понравиться? Обязательно ли быть олигархом, чтобы покорить такую женщину? Или ваше сердце не свободно и даже не надо пытаться? Виталий, 39 лет, стоматолог, киевлянин, не женат. :)

Ольга Чубарева: Телефончик залишите?:) Ви часом не зі шлюбного агентства? :)

А якщо серйозно, гроші вирішують не все, але, звичайно, цікаво знаходитися поруч із самодостатнім чоловіком, який може підкорити жінку своїми внутрішніми якостями і чоловічими вчинками.

Iryna: Бытует мнение, что опера — это скучно, нудно. В том виде, в котором вы делаете свои концерты, приятно слушать и смотреть, но это уже не совсем опера. Не боитесь, что вас будут считать "попсой" от оперы, — те, кто очень ревностно, по-снобистски, относится к классике? Есть ведь такие люди. Идея ваших концертов, как по мне, хороша, они отучают людей от "оперных стереотипов". Но готов ли украинский зритель к опере вообще или, может, ему больше по душе пить пиво на площади под рок- или поп-музыку? Как вы ощущаете?

Ольга Чубарева: Своїм проектом "Леді Опера" я хотіла підкреслити (і думаю, що мені це вдається), що оперний спів і класична музика можуть бути сучасними, якщо їх по-сучасному презентувати. Вважаю, що цей жанр в Україні несправедливо відноситься мас-медіа до "неформату". Я не боюся, що мене вважатимуть "попсою", а навпаки, хочу, щоб проект "Леді Опера" став популярним серед молодого покоління. І вже маю на цьому шляху успіхи.

valeria_: Чи любите ви народні пісні? Якщо так, то яка найулюбленіша? І ще одне питання. Чим займається ваш син, він також співає?

Ольга Чубарева: Так, полюбляю і часто включаю їх до своїх концертних програм. Навіть не знаю, якій саме народній пісні віддати титул найулюбленішої, тому що вони всі дуже красиві й мелодійні, ними з ревнощами захоплюються навіть італійці.

Син полюбляє співати, грає на гітарі, а також захоплюється спортом. Але, думаю, що стане бізнесменом. І це буде на краще — більше не треба артистів у родині, бо це надто тернистий шлях.

Alrom: Смотрела на вас и думала: ну, в кино вам надо сниматься! Не мечтаете об этом? И если да, то какую роль, как вы считаете, могли бы сыграть?

Ольга Чубарева: Мріяла і досі мрію. Коли я навчалася в консерваторії, був обов'язковий предмет "акторська майстерність", з якого ми навіть складали іспити, граючи в драматичних виставах. І саме в той період мене перетягували до драматичного театру, оцінивши мої акторські здібності.

Мене приваблюють драматичні ролі.

lina.velichko: Есть ли в мире классической музыки такая же зависть, как в "попсовом"? Или там люди поинтеллигентнее?

Ольга Чубарева: Звичайно, є, як і в будь-якій іншій галузі. На щастя, я таким не страждаю.

Tamara: Ольга, когда смотрела концерт, обратила внимание на очень красивые платья. Кто вам шьет — украинские дизайнеры или зарубежные? И какой стиль одежды вы предпочитаете в повседневной жизни, можно ли вас, к примеру, встретить на улице в кроссовках и джинсах?

Ольга Чубарева: Сукні шиють мені українські дизайнери, а також я їх купую готовими за кордоном. Дуже люблю сукні американського і європейського виробництва. У повсякденному житті надаю перевагу елегантному і зручному одягу. Джинси люблю також.

Nina27: Подскажите, пожалуйста, где можно купить ваш диск (выпускаете ли вы альбомы?) или скачать записи? И почему на радиостанциях очень редко крутят такую музыку, как ваша? Очень понравилась "Lady Opera", спасибо.

Ольга Чубарева: Дякую. Я також від роботи над проектом "Леді Опера" отримую величезне задоволення.

Звичайно, у мене багато аудіо- та відеодисків. На жаль, ця музика у нас вважається "неформатом", та впевнена, що завдяки моєму проекту згодом буде зламаний цей стереотип.

valeria_: Пока не увидела вас, думала, что оперные певицы — это такие габаритные женщины... Но вы совсем не похожи на Кабалье! Как поддерживаете форму, может, спортом занимаетесь или йогой? Что нужно делать и чего не делать, чтобы так выглядеть?

Ольга Чубарева: Сцена любить молодих і красивих. І, звичайно, я не виключення в тому, що для того, щоб підтримувати себе в формі, потрібні величезні зусилля в роботі над собою. Я ходжу в тренажерний зал, плаваю в басейні, стежу за своїм раціоном, але все це буде марним, якщо не працювати над внутрішнім світом. Для цього потрібно займатися самоосвітою, багато читати і розвиватися.

Mykola: Что нужно сделать — политикам от культуры, деятелям искусств, обществу — чтобы украинцы полюбили оперу, как любят ее в Западной Европе?

Ольга Чубарева: Я вже багато разів казала, що нічого не зрушиться з місця, якщо не буде державних програм, якими буде підтримуватися українська культура. Для цього потрібне збільшення бюджету, будівництво нових концертних акустичних залів, проведення реформ у концертних та театральних установах — філармоніях, оперних театрах, зробити контрактну систему, яка вже давно існує на Заході. Це надасть можливість українській талановитій молоді лишатися працювати тут, а не їхати за кордон.

Хотілося б окремо сказати про головну сцену країни — палац "Україна", яка є знаковою і престижною для кожного артиста. Цей заклад підпорядкований ДУСу і чомусь відрізняється від інших великих концертних майданчиків непомірною орендною платою, що часто стає величезною перепоною для артистів і неможливістю проведення своїх концертів. Це також повинно бути врегульоване державою.

Леонид Сорока: Безупречный живой звук и честно отработанные два отделения — это про вас, Ольга. "Леди Опера-1"и "Леди Опера-2" — не единственные ваши сольные проекты. Какие еще и сколько их у вас? Откуда берутся идеи?

Ольга Чубарева: Всі мої концерти — зі справжнім "живим" звуком. :) Вважаю неприпустимим дурити свого слухача, тому що це вже буде не мистецтвом. За "фанеру" слухач не повинен платити гроші.

Ідеї для своїх проектів придумую сама.

Alla: Пані Ольго, з Новим роком! Скажіть, будь ласка, чи правда, що отой красивий концерт, який показали по Першому каналу, ви робили самі? Я аж здивувалася: красива жінка, сама і продюсер, і співачка, і режисер... Чому таким людям у нашій країні не допомагають державні установи, можновладці? Це ж несправедливо. Чула, що ви працювали за кордоном. Чому вирішили повернутися — там же, мабуть, легше?

Ольга Чубарева: Дякую. Якщо хочеш, щоб було зроблено добре, зроби сам. Але є велика талановита команда — оркестри, музиканти, аранжувальники, хореографи та багато технічних служб, з якими я співпрацюю, і які допомагають мені втілювати мої ідеї. За що я їм дуже вдячна.

Valentyna: Ольга, смотрели с мужем ваш концерт в праздники, очень понравилось, побольше бы таких концертов на нашем телевидении! Скажите, где вас можно увидеть и услышать "живьем" в Киеве, где вы выступаете? И будет ли продолжение "Lady Opera"?

Ольга Чубарева: Звичайно, такі проекти — масштабні, і потребують величезної фінансової підтримки. Я вдячна небайдужим до справжнього мистецтва меценатам, які мене підтримують і допомагають.

Щодо концертів, то 22 січня в Національній філармонії відбудеться мій сольний концерт "Єднаймося!" у супроводі Національного академічного оркестру народних інструментів до Дня соборності України. Прозвучать мелодії різних народностей України. А 5 лютого у тому ж залі відбудеться концерт іспанської музики в супроводі симфонічного оркестру за участю іспанського диригента та тенора. Буду рада зустрічі.

Vasyl: Що особисто для вас потужний оперний спів? Це коли склянки тріскаються та віконні шибки дзвенять?:)

Ольга Чубарева: Як мій наставник, викладач Харківської консерваторії — професор Людмила Георгіївна Цуркан мене навчала, головне — не сила звуку, а тембр голосу, його окраса, і щоб голос вражав не децибелами, а торкався струн душі. Але для опери потрібно від природи мати сильний голос, це пов'язано зі співом в акустичних залах без мікрофону, у супроводі великого симфонічного оркестру.

Alia: Ольга, вот вы работаете с юными дарованиями, учите вокалу. Скажите, много ли у нас сейчас настоящих самородков, талантов с большой буквы, которые вскоре могут прославить Украину в мире своим оперным искусством? Всегда ли у них есть достаточно возможностей для продвижения и развития?

Ольга Чубарева: Так, дійсно, я вже багато років викладаю постановку голосу, займаюся зі студентами Інституту мистецтв Національного педагогічного університету ім. Драгоманова, і вже професор. Думаю, що у кожного співака в житті настає момент, коли він починає передавати власний досвід наступним поколінням.

Дуже тішить наша молодь, яка має великі таланти і інтерес до класики та опери, а також величезне бажання навчатися й досягати успіхів.

Alia: Ольга, а правда ли, что вы увлекаетесь резьбой по металлу? Как столь утонченная женщина пришла к такому... оригинальному увлечению?:)

Ольга Чубарева: В житті були певні обставини, коли мені з маленькою дитиною потрібно було забезпечувати нас обох, я була змушена взяти кредит у банку для придбання квартири, а потім цей кредит потрібно було повертати, бо одразу після закінчення консерваторії не було можливості заробляти музикою. Але музику і спів я не залишала, займалася паралельно з приватним підприємництвом.

Olexandr: Пані Ольго, як ви вважаєте, наскільки потужним засобом впливу, виховання смаку та свідомості, виховання людини як громадянина є культура? Може, якби в нас інакше була побудована культурна політика на Донбасі та в Криму, то й про всі біди від сепаратизму ми б ніколи не дізналися, як гадаєте?

Ольга Чубарева: Звісно, погоджуюся, що культура є потужною "зброєю" для впливу на людей і їхнього виховання. За те, що сталося на Донбасі і в Криму, відповідальність лежить на політиках, які не приділяли уваги культурі і гуманітарній політиці. Це як в родині, де всі діти повинні бути однаково любимими, я маю на увазі всі регіони України.

Lidiia: Вы родились в Казахстане, много лет живете в Украине, известны также и за рубежом... Где вы ощущаете себя дома, какая страна для вас родная? И не было ли мыслей переехать жить и работать за границу?

Ольга Чубарева: Я вважаю, що місце народження має не настільки велике значення для людини, як те, ким вона себе відчуває. Для себе я визначилася в тому, що, не дивлячись на своє багатонаціональне коріння, вважаю себе українкою, тому що саме тут я здобула освіту, знайшла свій життєвий шлях, маю можливість реалізовувати себе. Дуже багато приділяю уваги українській музиці в своїх концертних програмах, з великою гордістю представляю Україну за кордоном. Я не лишаюся байдужою до ситуації в Україні, і ще перед анексією Криму, не зважаючи на напружену і небезпечну ситуацію, їздила до Криму напередодні референдуму для підтримки місцевого населення, зустрічаючись з місцевою громадою. Також заспівала багато концертів під назвою "Україна єдина", "України моєї душа", "Єднаймося!" і т.д.

Anatoliy: Всем известен пример Баскова, который, придя в поп-музыку, сильнее раскрутился, чем в его оперные времена. Не было ли у вас мыслей начать исполнять в вашей особой манере "попсу", раз уж она популярнее, чем опера? Да, нет — почему?

Ольга Чубарева: Кожен артист обирає свій творчий шлях. Звісно, кожен із нас хоче популярності, слави, аншлагових концертів, прихильності глядача і високих гонорарів. Так склалося, що заробляти великі гроші легше, якщо співати "попсу". На жаль, це дійсно так, і я знаю, крім Баскова, чимало прикладів, коли талановиті, з чудовими голосами співаки переходили в цей жанр. Особисто я "попсу" не співала. Хотіла б, щоб класика в Україні була не менш затребуваною серед слухачів і не менш прибутковою для артистів, ніж "попса".

Lidiia: Ольга, по вашим наблюдениям, достойным ли образом в нашей стране оценена опера? Спрос (если можно так выразиться) украинцев на оперу — на должном уровне?

Ольга Чубарева: Опера в Україні користується попитом, і вона на належному рівні, але широкому колу молоді не вистачає освіченості. Сподіваюся, що саме своїм проектом "Леді Опера" я сприятиму популяризації цього прекрасного вишуканого та розкішного виду мистецтва.

Фото Владислава Мусієнка