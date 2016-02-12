Сенцов стал лауреатом Национальной премии имени Шевченко

В пятницу, 12 февраля, члены комитета Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко назвали лауреатов престижной награды.

Об этом идет речь в сообщении агентства "Українські новини".

В кинематографической номинации премию получил режиссер Олег Сенцов, который в России был незаконно осужден на 20 лет по надуманному обвинению.

Премия присуждена за фильмы "Гамер" (2011) и "Носорог" (неоконченная работа). Сенцова на премию выдвинул Национальный союз журналистов Украины.

Первый полнометражный фильм "Гамер" повествует об интернет-зависимости и проблеме социальной адаптации, поиске своего предназначения подростком и места в кризисном обществе Украины.

"Это фильм о провинциальном геймере, которому безразлична любовь мамы, девушек, карьера, он занят только игрой. Фильм немного биографический, потому что Олег в прошлом также геймер", - прокомментировал ленту кинокритик Андрей Алферов.

Ежегодно присуждается до пяти национальных премий им. Т. Шевченко — не более одной в каждой из номинаций. Лауреатов награждает Президент Украины в день рождения Тараса Шевченко — 9 марта.

Напомним, ранее сообщалось, что Сенцова отправили отбывать наказание в Якутию.