Украинский писатель объяснил бешеную поддержку Путина российскими деятелями культуры

Бешеная поддержка политики президента РФ Владимира Путина среди российских деятелей культуры и искусства вызвана страхом, слепотой и подхалимством.

Об этом писатель Василий Шкляр рассказал на чате в "Главреде".

"Я объясняю это ментальностью русских. В отношении нрава русских есть уже много объяснений мудрых людей. Когда-то я перевел книгу российского писателя Виктора Ерофеева "Энциклопедия русской души". Там есть исчерпывающий ответ на этот вопрос", — рассказал писатель.

"Я еще хотел назвать украинское издание "Москальська душа", но Ерофеев попросил меня не делать этого, ведь у него и так была тяжба за эту книгу. Впрочем, правильно было сказано и о страхе, слепоте и подхалимстве. Сюда еще можно добавить банальный конформизм, приспособленчество. Поддержка политики Путина обеспечивает отдельные дивиденды", — резюмировал Шкляр.

Напомним, ранее Василий Шкляр рассказал, какие опасности подстерегают съемки фильма "Черный Ворон".

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фото: kartinki-risunki.ru