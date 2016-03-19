Сегодня день рождения у Лины Костенко: треба жити кожним днем, Порошенко поздравил писательницу

Сегодня, 19 марта, известная украинская писательница-шестидесятница, лауреат Шевченковской премии Лина Костенко отмечает свое 86-летие.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинскую писательницу Лину Костенко с днем рождения.

Текст поздравления размещен в Твиттере Президента.

"Быть современником Лины Костенко — большая честь! Спасибо, Лина Васильевна, за творчество, которое окрыляет. С днем рождения!" — написал Президент.

Бути сучасником Ліни Костенко - велика честь!



Дякую, Ліно Василівно, за творчість, що окриляє.



З днем народження!https://t.co/T7d6QYfcmb — Петро Порошенко (@poroshenko) 19 березня 2016 р.

За свою жизнь она написала десятки книг, которые переведены на английский, польский, белорусский, эстонский, итальянский, немецкий, словацкий и французский языки.

Ее стихи, а также исторический роман в стихах "Маруся Чурай" включены в школьную программу по украинской литературе.

Творчество Лины Костенко всегда актуально, и со временем значимость его только растет.

видео: youtube.com