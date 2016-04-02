В Индонезии ДиКаприо может попасть в "черный список"

В Индонезии американский актер Леонардо ДиКаприо может попасть в "черный список" из-за своих комментариев в Сети насчет пальмового масла.

Об этом сообщает BBC Украина.

По данным издания, после посещения индонезийского национального парка Гунунг-Лесер артист написал в Instagram, что "распространение пальмового масла разрушает это уникальное место".

"Пресс-секретарь главы миграционной службы Индонезии Хиру Сактосо заявил, что в случае признания заявления подстрекательством или провокацией, его могут больше не впустить в страну", — отметили журналисты.

По их сведениям, американец является не первым актером, к которому местные власти выражают претензии из-за высказываний об окружающей среде государства.

Напомним, ранее в Лос-Анджелесе (США) Леонардо ДиКаприо получил свою первую премию "Оскар". Узнать больше о событии, а также посмотреть фото и видео с мероприятия можно посмотреть здесь.