Леонардо ДиКаприо получил первый "Оскар": опубликованы фото и видео

В американском городе Лос-Анджелес Леонардо ДиКаприо получил свою первую премию "Оскар", победив в номинации "Лучший актер".

Об этом пишет Укринформ, ссылаясь на данные собственного корреспондента в США.

В то же время агентство уточнило, что победу ему принесла актерская работа в картине "Выживший".

"В соревнованиях в этой номинации также приняли участие Брайан Ли Крэнстон ("Трамбо"), Мэтт Дэймон ("Лунянин"), Майкл Фассбендер ("Стив Джобс") и Эдди Редмэйн ("Девушка из Дании")", — отметил журналисты.

Напомним, ранее сообщалось, что украинская лента о Революции Достоинства "Зима в огне: Борьба за свободу" не получила премию "Оскар" в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм".

Леонардо ДиКаприо — 41-летний американский актер и кинопродюсер, известен главными ролями в картинах "Ромео+Джульетта", "Титаник", "Поймай меня, если сможешь", "Отступники", "Волк с Уолл-стрит" и других.

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