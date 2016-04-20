Yurko Yurchenko: С 2013 не продал ни одной песни в Россию

Секс символ 90-х и автор песен Филиппа Киркова, Юрко Юрченко считает себя человеком мира.

Об этом певец, композитор, лидер группы "Юркеш", заслуженный артист Украины Юрко Юрченко рассказала на чате в "Главреде".

Ровно год назад, в апреле 2015 Юрченко заявил у себя на странице в Facebook, что решил сменить место жительства и перебраться в Канаду.

Как оказалось, музыкант не долго выдержал за пределами родной страны. "По порядку. Я — человек мира, но преданный украинец. И в душе не эмигрант. Единственное, чего мне не хватает, — это финансов. Тогда я смогу жить и в Африке, и в Канаде, и в Улан-Уде. Я уезжал и возвращался. Мой дом — здесь", — рассказала Юрченко.

Также певец признался, что в последнее время не дал ни единого коммерческого концерта в Украине и не продал ни одной песни в Россию. "Я не только не выступал в России, но за время "сумнозвісних подій" не выступил ни с одним коммерческим концертом и в Украине. То есть с 2013 года отказывался от всех коммерческих выступлений, не продал ни одной песни в Россию, хотя было очень много предложений", — заявил музыкант.