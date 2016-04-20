"Игры престолов": кто из главных персонажей остался в шестом сезоне

Через несколько дней состоится премьера долгожданного шестого сезона "Игры престолов".

Сайт ТСН решил поименно вспомнить всех главных персонажей телесериала, которые точно не погибли в предыдущих 50 сериях.

Ранее в Сети появилось три сцены из новых серий. Ожидается также, что в новом сезоне проекта зрители увидят самую масштабную батальную сцену в истории телевидения. 6 сезон известного телесериала стартует уже на этой неделе — 24 апреля.

Напомним, Эмилия Кларк из "Игры престолов" признана самой сексуальной женщиной.