Минкульт хочет создать агентство для запрета пророссийских артистов: им здесь не место

Министерство культуры намерено создать агентство для запрета артистов с пророссийской позицией.

Об этом заявил министр культуры Евгений Нищук в интервью "Громадському".



"Есть идея о создании агентства, которое бы осуществляло концертную, театральную и гастрольную деятельность. Функция которого еще была бы в том, чтобы выработать те законы, которые бы делали невозможными гастроли, приезды и профессиональную деятельность тех людей, которые так высказываются", — сказал он.



При этом министр отметил, что он против того, чтобы лишь составлять списки таких артистов.



"Я против того, чтобы составлять не то, что списки — черные или белые. Однозначно список должен быть, и очень жесткий, но я бы его в цвет не обрамлял. Я бы его обрамлял в санкции. И о механизме их, мы, собственно, должны договориться с СБУ и с другими органами, как это осуществляется. Конечно, люди, которые унижают достоинство украинского государства, искажают украинскую историю, наших героев, — однозначно, им не место здесь", — сказал Нищук.



По его словам, для механизма запрета российского контента должна быть проведена основательная внутренняя работа "без пресс-конференций и без вынесения на люди многих вещей".



"Сам механизм будет прорабатываться. Я встречаюсь с главой СБУ, я буду встречаться со всеми руководителями и директорами, телевизионщиками и радийщиками", — рассказал Нищук.



Он отметил, что выступает за то, чтобы защищать информационное пространство и наполнять его своим национальным контентом.



"Так делает Франция, которая борется против англоязычного засилия, так делают другие страны", — добавил министр.

Ранее Минкульт передало в соответствующие органы перечень из 117 артистов, которые, по мнению представителей министерства, представляют угрозу национальной безопасности.

видео:Громадське Телебачення