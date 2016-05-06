Самые громкие мультяшные премьеры года: "Аисты", "Тролли" и "Ледниковый период"

Мультики уже давно не уступают в прокате большому игровому кино как по аудитории, так и по кассовым сборам. В этом году анимация также не плетется в хвосте.

Какими же анимационными фильмами порадует нас 2016-й год разбиралось издание "Дело".

Опыт отечественных кинотеатров подсказывает, что семейный контент чуть ли не самый востребованный у украинцев. В прошлом году анимация била все рекорды по кассовым сборам, и судя про студийным анонсам, 2016-й обещает продолжить эту тенденцию.

Так 12-го мая в Украине стартует "Angry Birds в кино", где главный герой, злая красная птичка Ред, будет учиться управлять гневом. Не обойдется, конечно же, и без легендарного противостояния птиц и свинок.

16-го июня в прокат выходит диснеевский мультфильм "В поисках Дори" — сиквел оскароносного "В поисках Немо" 2003-го года. Главным героем в этот раз станет добрая, но страшно забывчивая рыбка Дори, при этом появятся персонажи из первого мультфильма — Марлин, Немо, Дори и обитатели Аквариума.

Самая знаменитая белка современности снова на экранах в 5-м по счету "Ледниковом периоде".

"Столкновение неизбежно", смотрите в кинотеатрах с 14-го июля.

А вы знаете, что творят ваши домашние любимцы в ваше отсутствие? Смотрите трейлер.

Анимационный фильм от студии Universal "Секреты домашних животных" в кинотеатрах Украины с 4-го августа.

В августе, 18-го числа, выходит еще один мультфильм от Universal — "Кубо и легенда самурая".

Warner Bros. не отстает и уже осенью этого года, 20-го октября, ожидаем новое анимационное творение студии — "Аисты", забавная история о птицах, приносящих детей.

А 27-го октября анимация от творцов "Шрека" — "Тролли".

И еще один потенциальный хит от создателей "Посіпак" — "Пой!"

Старт в кинотеатрах планируется аккурат к новогодним праздникам, 29-го декабря.

На эту же, очень благодарную для кассовых сборов дату запланирован выход отечественного мультфильма "Микита Кожум'яка", который повествует о сыне знаменитого героя народных сказок.

Очень хочется пожелать ему успеха в прокате и кассовых сборов на уровне мировых студий.

Видео: B&H Film Distribution Company; Ukrainian Film Distribution; Warner Bros. Pictures Ukraine; TrailersUA — Трейлери українською мовою