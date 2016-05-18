Кинокритики освистали участников Каннского кинофестиваля

Пока что ни один из фильмов-участников конкурса кинофестиваля в Каннах не получил от кинокритиков высокой оценки.

Об этом сообщает Интерфакс.

Хотя режиссеры фильмов — знаменитости: Педро Альмодовар, Джими Джармуш, и показали уже половину

В этом году киножурналисты сурово ведут себя в Каннах. Например, никто не аплодировал на пресс-показе фильма Педро Альмодовара "Джульетта", освистали фильм француза Оливье Ассайяса "Персональный закупщик" с Кристен Стюарт в главной роли.

Недовольство кинокритиков конкурсной программой, показательней всего выражается в выставленных фильмам оценках. Эти рейтинги ежедневно публикуются в спецвыпусках американского журнала Screen Daily.

Максимальные 4 балла пока еще не получил ни один из показанных в конкурсе фильмов — а показали уже половину из 20 участников. Самая высокая оценка — у ленты немецкого режиссера Маре Аде "Томас Эрдманн", рассказывающий об отношениях старика-отца со взрослой дочерью. У картины Джима Джармуша "Патерсон" — 3,5 балла. У остальных — меньше трех.

Напомним, Каннский фестиваль проходит в 69-ый раз. Всего в многочисленных официальных программах участвуют 700 фильмов, 20 из них — в главном конкурсе сражаются за "Золотую пальмовую ветвь".