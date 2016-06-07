Заключенный режиссер Сенцов в тюрьме написал четыре сценария

В отличие от других политзаключенных, его не "прессуют".
Осужденный и заключенный в России украинский режиссер Олег Сенцов, находясь в колонии в Якутске, написал четыре сценария.
Об этом изданию "Крым.Реалии" сообщила сестра Сенцова Наталья Кочнева (Каплан).
"Олег в Якутске, надеется на экстрадицию и быстрый приезд в Киев, написал четыре сценария, сейчас ничего не пишет. Говорит, что там холодно, но терпимо, с соседями по камере ладит, получает письма", — рассказала Кочнева.
По ее словам, Сенцова, в отличие от других политзаключенных, не "прессуют", он ни разу не был в штрафном изоляторе.
В мае 2014 года в Симферополе были арестованы трое местных проукраинских активистов: Геннадий Афанасьев, Александр Кольченко и кинорежиссер Олег Сенцов.
В августе 2015 года российский суд признал их виновными в подготовке терактов в Крыму и поджоге офисов двух партий в Симферополе. Афанасьев согласился сотрудничать со следствием и получил семь лет тюрьмы. Сенцов был приговорен к 20 годам лишения свободы, Кольченко — к 10 годам. Позже Афанасьев отказался от своих предыдущих показаний и заявил, что дал их под пытками.
Верховный суд России отказался рассматривать кассацию на приговор Сенцова и Кольченко.
Напомним, Верховный суд РФ отказал Сенцову и Кольченко в рассмотрении кассационной жалобы.