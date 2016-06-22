Картину Пабло Пикассо "Сидящая женщина" продали за рекордно большую суму

Картина Пабло Пикассо "Сидящая женщина", написанная художником в 1909 году, ушла с молотка на аукционе дома Sotheby's в Лондоне за рекордную сумму в миллиона

Об этом пишет Korrespondent, ссылаясь на CCN.

Сообщается, что полотно Пикассо стало самым дорогим в стиле кубизм, из когда-либо проданных на аукционах.

Знаменитая работа испанского художника демонстрирует облик женщины, выполненный в темных тонах. По официальной версии, позировала для этой картины возлюбленная Пикассо — Фернанда Оливье.

Написана картина была в поселке Орта-дель-Эбро в Испании. Исследователи отмечают, что период написания этой работы является самым важным и плодотворным в творчестве художника.

Известно также, что несмотря на заявление Sotheby's о том, что "Сидящая женщина" является самой дорогой картиной в стиле кубизм, еще в 2015 году другая работа Пикассо в этом же стиле — "Алжирские женщины" — ушла с молотка за 179 миллионов долларов.

Напомним, картину Айвазовского, которая хранилась в Крыму, Россия продала на аукционе.