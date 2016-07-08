Лидер группы "Тартак" Положинский презентовал новый клип

8 июля группа "Тартак" презентовала клип на песню "Мене вже немає", изданная на альбоме "Ввічність", релиз которого состоялся в конце 2015 года.

Основой клипа режиссера Артема Григоряна стала постановка днепропетровского театра огня "Аделаида".

"Просто так все сложилось, что именно такой клип вышел на эту песню. Сначала мы договорились с нашими друзьями из театра огня "Аделаида", что они делают постановку на одну из наших песен, а мы это шоу хорошо снимаем. Начали выбирать песню из альбома и лучшей кандидатурой оказалась "Мене вже немає" — и по форме, и по содержанию. Но, во-первых, мы планировали снимать на нее видео с Тарасом Химичем — у него была какая-то оригинальная идея для нее, — объясняет Александр Положинский.

"А во-вторых, мы планировали запускать эту песню в ротацию, поэтому и видео на нее желательно делать с присутствием в кадре участников "Тартак". Я позвонил Тарасу и он сказал, что пока не выйдет на экраны его фильм "Живая", он за клип не возьмется, а это, значит, аж с октября или и чуть позже. Тогда решили снимать видео в режиме "Аделаида" + "Тартак", — продолжает музыкант .

"Обсудили идею с Артемом Григоряном — это молодой режиссер, с которым мы в последнее время много сотрудничаем, и Артем сказал, что ему идея сочетания этой песни из шоу огня нравится, но всю группу "Тартак" снимать не стоит, хватит меня одного, чтобы сыграть на контрасте с огнем, горящим небом и группой артистов "Аделаиды" в кадре. Получилось красиво и душевно, как мне кажется. Хотелось бы только, чтобы название песни не вызывала у людей иллюзии, будто это "Тартак" уже нет. "Тартак" есть, "Тартак" активно работает сразу над двумя новыми альбомами, ну и понемногу готовимся к празднованию своего 20-летия 3 декабря в киевском клубе Sentrum", — говорит лидер группы "Тартак" Александр Положинский.

Сейчас музыканты группы "Тартак" работают над записью двух альбомов и готовят большую концертную программу к своему юбилею, которую представят в Киеве 3 декабря, а потом с ней отправятся в гастрольный тур по Украине. В ближайшее время "Тартак" объявит детали киевского концерта и имена специально приглашенных гостей.

Напомним, Положинский презентовал видео к фильму "Жива".

Видео: TARTAK VIDEO