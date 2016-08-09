Владимир Горянский отрастил усы и начал коллекционировать оружие

В сети появились фотографии известного актера Владимира Горянского в новом неожиданном амплуа.

На снимках Владимир в огромном кабинете позирует в военном мундире с серьёзным выражением лица.

Любимого украинского актера в таком образе зрители увидят на экране телеканала "1+1" этой осенью в новом комедийном сериале "Лучшая" неделя моей жизни" — адаптации популярного британского сериала, снятого продакшном "Империя Добра" под руководством Антона Лирника. Режиссером картины выступил Семен Горов.

В сериале "Лучшая" неделя моей жизни" Владимир Горянский сыграл мужественного генерала в отставке, заботливого отца и любящего мужа. Как отметил Владимир, воюет его персонаж только внутри семьи, с женихом дочери, и в одной из серий едва не застрелил собственного зятя:

"По сюжету мой персонаж встречает гостей: за неделю до свадьбы в родительский дом приезжает его дочь с избранником. Опытный военный со стажем начинает проверять будущего зятя на прочность. Это приводит к ярким и комичным ситуациям. В сериале никакой стрельбы нет, есть только охотничье ружье, с ним генерал один раз выскакивает, когда пытается защитить свой дом от жениха дочери. Вся военная коллекция отца семейства висит в бильярдной — это оружие, которое он собирает, но там не только пистолеты, но и старые арбалеты, какие-то мечи. Мой персонаж долго "борется" с зятем, и невозможно предугадать, завоюет ли избранник дочери его расположение".

Владимир Горянский прокомментировал смену образа и рассказал, что в роли современного генерала оказался впервые:

"Я играл военных разных рангов: генералов, рядовых, матросов. В этом плане у меня палитра достаточно широкая. Но современного генерала я играл впервые. Мой персонаж в отставке, и пытается применить свой строгий военный характер дома. Но его генеральская форма и подтяжки не всегда "работают" для семьи. Наверное, в этом и заключается его внутренний парадокс и комедийность этого образа. Ничего общего между мной в реальной жизни и сериальным персонажем нет".

Стоит отметить, что в 8-серийной комедии "Лучшая" неделя моей жизни" снимались украинские актеры Владимир Горянский, Ольга Сумская, Юрий Горбунов, Константин Октябрьский, Екатерина Вострикова и другие.

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