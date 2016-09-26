Политика Кремля и саботаж. Аналитик объяснил почему хромает украинизация на Донбассе

На свободной от боевиков и российских военных территории Донбасса растут проукраинские настроения, но их все равно недостаточно на фоне отсутствия украинской государственной поддержки и политики Кремля, направленной на планомерную русификацию края.

Об этом политический аналитик, экс-нардеп, глава художественного объединения "Остання барикада" Александр Доний рассказал на чате в "Главреде".

"Не только мои личные наблюдения, но и социология свидетельствует о росте проукраинских настроений на освобожденных территориях Луганщины и Донетчины. Особенно это касается Луганской области. Но рост не означает господство. Людям на этих территориях десятилетиями не хватало информации, не хватало стабильных и устойчивых контактов в гуманитарном пространстве с другими регионами Украины, с другой стороны, была целенаправленная политика Кремля и российской "пятой колонны" в Украине на планомерную русификацию этого края", — напомнил политолог.

"В своем проекте "Идейный выбор" мы специально посвятили этой теме программу "Как обрусел Донбасс". Проукраинские настроения на Луганщине и Донетчине растут во многом благодаря волонтерской деятельности всей Украине, в частности, творческой и художественной волонтерской деятельности. Столько концертов и выступлений деятелей искусств, столько поездок музыкантов и литераторов, сколько произошло на эту территорию за последние два года, быть может, не было в течение нескольких десятилетий", — поделился мнением эксперт.

Но, по его словам, подавляющее большинство этих акций не имеет никакого отношения к общегосударственной политике на этих территориях, поэтому осуществляется по собственной инициативе и за свой счет: "То есть не государство создает систему дерусификации на этих землях, а это делают общественные и художественные активисты. Хорошо, что на местах очень много проукраински настроенных людей ушло сейчас в местную власть, такие люди сейчас в милитаристских структурах, армии и других подразделениях, и благодаря этому сотрудничеству достигается еще больший успех".

"Но еще раз говорю, еще в значительной степени делается если не через сопротивление, то вопреки саботажу всеукраинского руководства. А, учитывая соглашения, которые были заключены между Путиным и Порошенко, в частности, принятый под давлением Путина закон о так называемом "особом статусе" для некоторых районов Луганщины и Донетчины, то значительная часть населения, в частности, общественных активистов, откровенно боятся, что если этот закон заработает в полной мере (а это произойдет после проведения выборов на оккупированных территориях и признания этих выборов украинскими властями), то бандиты-украинофобы могут снова хлынуть на освобожденные территории, что приведет к непрогнозируемым последствиям", — считает экс-нардеп.

"В то же время следует сказать, что в каждую следующую поездку в Луганскую и Донецкую области светящихся глаз все больше и больше среди местного населения. Хочется верить, что остальная часть Украины их не предаст", — подытожил Александр Доний.

Напомним, ранее экс-губернатор Луганщины Георгий Тука заявил, что на Донбассе много людей, готовых восстать против боевиков.